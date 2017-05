Abp Hoser: owocność naszego apostolstwa zależy od zjednoczenia z Bogiem

Owocność naszego życia i apostolstwa zależy od zjednoczenia z Bogiem – podkreślił abp Henryk Hoser. Biskup warszawsko-praski spotkał z wyższymi przełożonym żeńskich zgromadzeń zakonnych z terenu diecezji. Doroczny zjazd rozpoczął się uroczystą Mszą św.

W homilii abp Hoser przypomniał, że życie konsekrowane jest przymierzem z Bogiem. Nasz Mistrz Jezus Chrystusa zachęca, byśmy trwali w Nim niczym w Krzewie Winnym. Od życia w tej jedności zależy bowiem owocność naszego życia i apostolstwa – zwrócił uwagę duchowny. Wspomniał jednocześnie, że konkretnym wyrazem trwania w Panu jest wierność ślubom i podjętym zobowiązaniom.

Zwrócił również uwagę na znaczenie nieustannego wsłuchiwania się w Boże Słowo i w Jego kluczu odczytywania znaków czasów.

Biskup warszawsko-praski odniósł się również do kwestii powołań. Podkreślił, że jednym z największych wyzwań jest obecnie troska o właściwe wychowanie młodego pokolenia, by ci, którzy wchodzą w dorosłe życie byli w stanie usłyszeć Boże zaproszenie. – Jezus jest hojnym siewcą. Podstawowym problemem jest to, że Jego Słowo pada na złą glebę, dlatego nie wydaje właściwego owocu. W związku z tym dobra pedagogia w szeroko rozumianym duszpasterstwie powołań powinna skupiać się na ściślejszej współpracy z tymi, którzy zajmują się wychowaniem młodego pokolenia – począwszy do dzieci aż po młodzież. Konieczne jest więc większe zaangażowanie w apostolstwo rodziny oraz kontakt ze szkołą – zwrócił uwagę abp Hoser.

Na terenie diecezji warszawsko-praskiej istnieje 65 żeńskich zgromadzeń zakonnych i 17 męskich.