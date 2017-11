Abp Hoser: Podobieństwo do Boga to nasza promocja do nieba

Podobieństwo do Boga to nasza promocja do nieba – podkreślił abp Henryk Hoser zachęcając do życia błogosławieństwami. Centralne obchody uroczystości wszystkich świętych w diecezji warszawsko-praskiej odbyły się na Cmentarzu w Marysinie Wawerskim. Liturgii przewodniczył abp Henryk Hoser.

W homilii przypomniał on, że człowiek jest powołany do życia w Królestwie Niebieskim.– Raj jest tam gdzie jest Bóg. Kiedy zatem się od Niego odwracamy, kiedy nie bierzemy poważnie Bożej obecności w naszym życiu, kiedy zapominamy, że zostaliśmy stworzeni na Jego obraz i podobieństwo -wówczas coraz bardziej oddalamy się od celu naszej ziemskiej wędrówki – ostrzegł abp Hoser.

Podkreślił, że Bóg nikogo nie potępia i robi wszystko by człowiek został zbawiony. – Nikt przez przypadek nie trafia do piekła. Są tam ci którzy sami, z własnej winy i woli definitywnie odrzucili Boga – stwierdził duchowny zwracając uwagę, że Bóg nie chce mieć przy sobie niewolników czy zakładników, ale ludzi którzy Go kochają, którzy są Jego dziećmi, którzy się do Niego przyznają, którzy są rozpoznawalni poprzez pieczęć, która nigdy nie została w nich zatarta.

Nawiązując do Kazania na Górze biskup warszawsko-praski podkreślił, że droga błogosławieństw to nie są jakieś rady fakultatywne ale „Prawo Nowego Przymierza”. – Być ubogim to inaczej być napełnionym Duchem Świętym podobnie jak Najświętsza Maryja Panna w czasie Zwiastowania. Z kolei być cichym to znaczy liczyć w życiu nie tyle na własne możliwości co na moc Bożą – tłumaczył abp Hoser.

Przypominając o tajemnicy świętych obcowania zachęcał wiernych do uciekania się do Boga za przyczyną orędownictwa świętych w tym zwłaszcza swoich patronów z chrztu i bierzmowania.

Podkreślił również wartość modlitwy za zmarłych. – Ci którzy odeszli a są w czyśćcu to są niewypłacani dłużnicy wobec Bożej sprawiedliwości. Możemy im pomóc poprzez ofiarowanie w ich intencji odpustów czerpiąc ze skarbnicy Kościoła, w której znajdują się zasługi Chrystusa i świętych. Jest to ogromne dobro, którym możemy wesprzeć dusze zmarłych – mówił abp Hoser.

Zaapelował również o modlitwę w intencji umierających. – To jest często ostatnia chwila kiedy możemy wyrwać człowieka ze szponów szatana czy oszczędzić mu czyśćca. Nie marnujmy zatem także i tej szansy – zachęcał duchowny.

Po liturgii alejkami cmentarza przeszła procesja, podczas której za wstawiennictwem świętych modlono się za zmarłych.