Abp Hoser: różaniec jest legitymacją naszej wiary i najskuteczniejszą bronią w walce duchowej

Różaniec jest legitymacją naszej wiary i najskuteczniejszą bronią w walce duchowej – podkreślił abp Henryk Hoser. W niedzielę wieczorem peregrynująca po diecezji warszawsko-praskiej kopia Jasnogórskiego Wizerunku nawiedziła parafię św. Jana Chrzciciela i św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Stanisławowie. Przez cały dzisiejszy dzień wierni będą modlić się przed ikoną Matki Bożej Częstochowskiej wypraszając potrzebne łaski dla siebie i dla Kościoła.

W czasie Mszy św. abp Hoser powiedział, że Najświętsza Maryja Panna jest odbiciem Bożego piękna i mądrości. – Jest Ona najdoskonalszym stworzeniem, które wyszło z rąk Pana – nie tylko wolna od grzechu pierworodnego a więc skłonności do zła, ale również jakiegokolwiek grzechu uczynkowego. Jest pełna łaski, pełna Ducha Świętego przez co stała się Matką Syna Bożego. Dzięki temu Maryja uczy nas wołać do Boga: „Abba-Ojcze” – mówił abp Hoser. Zachęcając do zawierzenia swojego życia Maryi podkreślił, że Ona zawsze prowadzi do Chrystusa.

Przekonywał, że dzięki orędownictwu Maryi chrześcijanin jesteśmy w stanie przezwyciężać w życiu wszelkie trudności. Jako przykład wskazał cudu pod Lepanto kiedy to flota chrześcijańska pokonała silniejszą od siebie flotę turecką, a wszystko dzięki interwencji Matki Bożej. Przypomniał, że wobec nawałnicy muzułmańskiej papież Pius V wezwał wówczas całą Europę do modlitwy różańcowej. Odmawiano ją zarówno we wszystkich kościołach, zakonach jak i domach prywatnych. Na różańcu modlili się również żołnierze – mówił bp warszawsko-praski.

Za papieżem nazwał różaniec – „Honorową odznaką chrześcijańskiej pobożności”, „najwdzięczniejszą modlitwę wśród modlitw”, „legitymacją wiary” oraz „kompendium czyli skrótem kultu Najświętszej Maryi Panny”.

Zwrócił uwagę, że ludzkie życie składa się na wzór różańca zarówno z tajemnic radosnych, bolesnych jak i światła czy chwalebnych. – Poprzez odmawianie różańca w te wydarzenia wchodzimy wraz Bogiem i Najświętszą Maryją Panną dzięki czemu łatwiej nam je przeżywać w duchu wiary – przekonywał bp warszawsko-praski.