Abp Hoser: spór o wolną niedzielę nie ma tak naprawdę charakteru ekonomicznego

– Chrześcijanin powinien znaleźć czas dla Boga i dla rodziny. Autentyzm wiary wyraża się bowiem w świadectwie życia – zwrócił uwagę abp Henryk Hoser. W Światowy Dzień Misyjny bp warszawsko-praski przewodniczył Mszy św. w parafii św. Izydora w Markach, która obchodzi jubileusz 100-lecia swojego istnienia.

W homilii abp Hoser przypomniał, że na pierwszym miejscu w ludzkim życiu trzeba postawić Boga. Wówczas jak podkreślił – będzie w nim istniała harmonia między tym, co stanowi sacrum, a tym co jest profanum. – Cały świat żyje w rytmie siedmiodniowym. Nie powinniśmy z tego Bożego plany występować ponieważ jest to tylko ze szkodą dla nas. Już w Biblii, w Księdze Rodzaju, czytamy o znaczeniu dnia świętego – dnia, w którym Bóg odpoczął pokazując nam tym samym jak ważny jest ten dzień w życiu dla normalnego funkcjonowania – zwrócił uwagę bp warszawsko-praski.

Stwierdził, że toczący w kraju spór o wolną niedzielę nie ma tak naprawdę charakteru ekonomicznego, ale dużo głębsze podłoże. – Ludzi, którzy robią zakupy tego dnia znajdą inny czas, by zaopatrzyć się w potrzebne towary. Ważne jest, by mieć czas dla Boga i dla własnej rodziny, by z nią świętować, by z nią wypoczywać czy w końcu – by wspólnie poznawać kraj, w którym się żyje – podkreślił abp Hoser.

Zwrócił uwagę, że świętowanie niedzieli jest również wymogiem sprawiedliwości wobec Boga. – W życiu codziennym jest wystarczająco czasu na pracę. Jeśli jednak będzie ona pozbawiona Bożego błogosławieństwa to stanie się pracą bezowocną, która nie przynosi prawdziwego pożytku, bo nie buduje człowieka – ostrzegł duchowny.

Przypomniał wiernym, że wiara to nie są deklaracje, ale konkretne życie w oparciu o Boże Słowo. – Jeśli nim żyjemy, jeśli jest ono dla nas czymś rzeczywiście cennym wówczas stajemy się autentycznymi jego głosicielami, wówczas nasze życie staje się dla innych świadectwem. Pociąga ich ku Bogu – przekonywał duchowny.

Po Mszy św. odbyło się przedstawienie przypominające historię powstania parafii, a następnie koncert zespołu „Gospel Joy”. Przygotowaniem do jubileuszu były Misje Święte, które prowadzili w parafii Misjonarze Świętej Rodziny.

Parafię Św. Izydora w Markach erygował 20 października 1917 r. kard. Aleksander Kakowski, metropolita warszawski. Wydzielono ją z parafii Matki Bożej Loretańskiej w Warszawie, która w tym czasie przekroczyła liczbę 60 tys. wiernych. Kościół wzniesiony jest w stylu „gotycko-nadwiślańskim”. Cegła użyta do wznoszenia świątyni pochodziła z okolicznych cegielni.