Abp Hoser: Wiara i sukcesja apostolska to wyznaczniki prawdziwości Kościoła

Bez wiary apostolskiej i sukcesji apostolskiej nie ma mowy o Kościele założonym przez Jezusa Chrystusa – podkreślił abp Henryk Hoser. W święto Apostołów Szymona i Judy Tadeusza ordynariusz warszawsko-praski przewodniczył uroczystej mszy św. w parafii. Św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Siennicy gdzie rozpoczęło się nawiedzenie peregrynującej po diecezji kopii Jasnogórskiego Wizerunku.

Nawiązując w czasie homilii do ‚Wyznania Wiary’ abp Hoser przypomniał, że Kościół został zbudowany na świadectwie Apostołów – wybranych uczniów Chrystusa. – W epoce ekumenizmu nie możemy zapominać, że prawdziwość Kościoła opiera się na wyznawaniu wiary apostolskiej, a więc otrzymanej przez autentycznych świadków życia, śmierci i Zmartwychwstania Syna Bożego oraz na sukcesji apostolskiej, która polega na tym, że kolejni biskupi i kapłani są wyświęceni poprzez nałożenie rąk – nieprzerwanie przez dwadzieścia wieków począwszy do samych Apostołów – zwrócił uwagę biskup warszawsko-praski.

Podkreślił, że inną z ważnych cech autentyczności Kościoła jest również zdrowy kult maryjny. – Matka Boża jest pierwszą i najdoskonalszą uczennicą Chrystusa i Matką Kościoła. Ona nie tylko zrodziła Jezusa a więc tego który założył Kościół, ale również wraz z Apostołami trwała w Wieczerniku na modlitwie oczekując wylania Ducha Świętego – zauważył abp Hoser.

Przypomniał również wiernym, że spoczywa na nich odpowiedzialności za dar wiary. – Każdy ochrzczony i bierzmowany musi na swój sposób uczestniczyć w Apostolstwie Kościoła, a więc być uczniem Jezusa Chrystusa. – Jesteśmy posłani do drugiego człowieka – tego stojącego obok, tego mieszkającego z nami pod jednym dachem czy zasiadającego z nami przy jednym stole – stwierdził abp Hoser zachęcając do refleksji nad kondycją współczesnej rodziny która nazywana jest ‚Kościołem Domowym”. – Jakie jest nasze apostolstwo jako małżonków, czy jako rodziców? Co widzą patrząc na nas na co dzień nasze dzieci- wzajemną miłość i szacunek, czy coś wręcz przeciwnego? – pytał duchowny.

Zaapelował by w sytuacjach zagubienia szukać wsparcia i pomocy u Najświętszej Maryi Panny. – Ona jest pełna Ducha Świętego. Ona może wyprosić nam Jego moc byśmy byli zwiastunami Dobrej Nowiny w naszych środowiskach życia i pracy – przekonywał abp Hoser.