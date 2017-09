Abp Hoser: wiara pozwala człowiekowi przyjąć i przeżyć cierpienie

Wiara pozwala człowiekowi przyjąć i przeżyć cierpienie – podkreślił abp Henryk Hoser. Peregrynująca po diecezji kopia Jasnogórskiego Wizerunku nawiedziła sanktuarium Krzyża Świętego w Jadowie. Znajdujące się w kościele od 1893 r. relikwie Krzyża Chrystusa ofiarował kard. Mieczysław Ledóchowski – metropolita poznański i gnieźnieński, prymas Polski w latach 1866–1886 i prefekt watykańskiej Kongregacji Rozkrzewiania Wiary.

W czasie uroczystej mszy św. biskup warszawsko-praski podkreślił, że przeznaczeniem człowieka jest wieczna radość. – Aby do niej dojść trzeba jednaka na wzór Chrystusa i Najświętszej Maryi Panny przejść przez cierpienie i noc wiary – podkreślił duchowny.

– Tyle mamy w życiu trudności, przeciwności, pokus do pokonania, czy błędnych dróg, które moglibyśmy wybrać. Jeśli jednak do końca pozostajemy wierni Bogu, to nasze życie staje się męczeństwem na co dzień. Tym jednak co pozwala wytrwać wbrew doświadczeniom, jest wiara – wiara, że Bóg jest, że czuwa i nieustannie wspiera, że cierpienie kiedyś się skończy – powiedział abp Hoser. Jako przykład ludzi, którzy przeszli przez noc wiary, przywołał Matkę Teresę z Kalkuty oraz Teresą z Lisieux. – Umierając, św. Teresa od Dzieciątka Jezus powtarzała: „Nade mną są ciemne chmury ale ponad nimi świeci słońce” – przypomniał hierarcha.

Nawiązując do słów św. Pawła Apostoła przekonywał, że żadne trudne doświadczenie nie jest w stanie oddzielić człowieka od Miłości Boga. – Na tej drodze zawsze towarzyszy nam Najświętsza Maryja Pana, której nic nie było wstanie oddzielić od umierającego na Krzyżu Syna – przekonywał.

– Żeby cierpieć trzeba być odważnym, a do tego niezbędna jest świadomość tego co się dzieje, czyli postawa czuwania. Maryja jest „Matką Czuwającą” – powiedział abp Hoser, zwracając uwagę, że postawa czuwania i zatroskania przynależy do misji każdej matki – Ona czuwa nad swoim dzieckiem bez względu czy jest ono małe czy już dorosłe, ponieważ jest ono owocem jej życia. Matka zawsze pozostaje matką – podkreślił.

Parafia w Jadowie została erygowana w 1481 r. Do rangi sanktuarium została podniesiona 15 września 2013 r. Relikwie Krzyża Chrystusa znajdują się w kościele od 1893 r. Ofiarował je kard. Mieczysław Ledóchowski – metropolita poznański i gnieźnieński, prymas Polski w latach 1866–1886 i prefekt watykańskiej Kongregacji Rozkrzewiania Wiary.