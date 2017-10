Abp Hoser: współczesny świat potrzebuje ludzi, którzy mają odwagę mówić prawdę

Współczesny świat potrzebuje ludzi, którzy mają odwagę mówić prawdę , obiektywną prawdę o Bogu i człowieku – podkreślił abp Henryk Hoser. Mszą w stołecznym sanktuarium Matki Bożej Królowej Polskich Męczenników rozpoczął się XIX Zjazd Szkół Herbertowskich w którym biorą udział palcówki edukacyjne z kraju i z zagranicy.

W homilii biskup warszawsko-praski podkreślił, że obiektywna prawda jest fundamentem, na którym powinno być budowane społeczeństwo. – Nigdy nie poznamy do końca prawdy o człowieku – Kim on jest? Do czego jest on stworzony? Jakie jest jego powołanie? Jeśli nasze poszukiwania oderwiemy od prawdy o Bogu, który nas stworzył – powiedział abp Hoser.

Przywołując przykład polskich męczenników zwrócił uwagę, że ci którzy decydują się mówić głośno prawdę wbrew powszechnej opinii, władzy czy modzie – są potępiani, prześladowani, a nawet mordowani. Wskazał postać bł. ks. Jerzego Popiełuszki. – On nikomu nie zrobił krzywdy, nikogo nie prześladował, ale ciągle mówił za św. Pawłem by zło dobrem zwyciężać. – Mówił to do robotników, którzy w Polsce komunistycznej mającej być krajem robotników i chłopów – byli w niej prześladowani za to, że nie chcieli przyjąć komunizmu w swoim życiu prywatnym – przypomniał abp Hoser.

Podkreślił, że życie zgodne z Ewangelią wymaga od człowieka odwagi cywilnej, z której nikt go nie zwolni. – Musimy umieć w każdej sytuacji, także tej dzisiejszej, mówić prawdę, całą prawdę obiektywną. Prawda subiektywna jest bowiem prawdą ideologiczną, którą nieustannie jesteśmy karmieni. Wcześniej była epoka ideologii marksistowskiej zaś współczesne są najczęściej jej pochodną i nazywamy je neomarksizmem – powiedział ordynariusz warszawsko-praski.

Abp Hoser zachęcał młodzież, by budując swoje dorosłe życie pozostała wierna fundamentalnym ideałom i wartościom, których symbolem jest bł. ks. Jerzy oraz patron ich szkół – Zbigniew Herbert. – Reżimowi zależało na przychylnej elicie, tymczasem wasz patron miał odwagę nie iść na kompromisy i mówić prawdę o człowieku, o Polsce – mówił duchowny. Jak dodał, pasją Herberta była dobra literatura i poezja, które budują jednostkę, ukazując wielkość ludzkiej osoby, jej piękno i przeznaczenie.

Zaapelował do uczniów, by z dumą przyznawali się do swojej wiary. – Nie bójcie się tzw. „obciachu”. Prawda o Bogu i człowieku, którą wyznaje Kościół jest głoszona od ponad dwóch tysięcy lat i się nie zmienia – podsumował abp Hoser.