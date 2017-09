Abp Hoser: z Maryją zwyciężymy każde zło i grzech, który nas niszczy

Z Maryją zwyciężymy każde zło i grzech który nas niszczy – podkreślił abp Henryk Hoser. Bp warszawsko-praski modlił się wczoraj wieczorem przed kopią Jasnogórskiego Wizerunku, który w ramach peregrynacji po diecezji przybył do wznoszonego w Radzyminie sanktuarium św. Jana Pawła II.

W czasie Mszy św. abp Hoser podkreślił rolę Najświętszej Maryi Panny na drodze wiary mówiąc, że jest Ona najkrótszą drogą do Chrystusa. – To przez Nią, jak przez bramę, Jezus wszedł w ludzką egzystencję. Tak też przez Nią – pod Jej macierzyńską opieką zmierzamy do Niego – celu naszego istnienia – mówił duchowny.

Zwrócił uwagę, że Matka Boża obecna jest w historii każdego narodu, pokolenia, w historii każdego człowieka, pozwalając mu zwyciężyć tam, gdzie on ze swoimi słabymi, ludzkimi siłami – nie jest w stanie się podnieść. – W Protoewangelii czytamy, że szatan może atakować ludzi, ale nie jest w stanie zniszczyć Królowej Nieba i Ziemi – Matki Bożej Zwycięskiej oraz Jej Syna – Jezusa Chrystusa, który pokonał demona poprzez Zmartwychwstanie. Ostateczne zwycięstwo Maryi nad największym wrogiem człowieka, którym jest demon, ukazuje nam już Apokalipsa św. Jana Apostoła – powiedział kaznodzieja.

Zwrócił uwagę, że kult Matki Bożej Zwycięskiej jest bardzo żywy w Kościele. – Czczona jest pod tym tytułem nie tylko tu na Pradze, gdzie Jej interwencji przypisywany jest cud zwycięstwa w Bitwie Warszawskiej 1920 roku, ale także oddaje Jej hołd Paryż, bo chroniła w XVII wieku Kościół we Francji przed rozpadem – zauważył abp Hoser.

Przypomniał, że czczona w wizerunku Pani Jasnogórskiej w roku 1977 roku otrzymała ‚płaszcz hetmański’ – wotum Żołnierzy Niepodległości, który utkany jest z pamiątek sercu żołnierza najdroższych – pułkowych odznak i odznaczeń za bojowe męstwo. Zdobi go 272 symboli żołnierskiej służby – znaki orderowe niektórych pułków kawalerii oraz krzyże Virtuti Militari – pod każdym z nich kryje się tajemnica miłości do Ojczyzny i żołnierskiego poświęcenia, które są nam niezwykle potrzebne, ponieważ jesteśmy Żołnierzami Jezusa Chrystusa, ponieważ jesteśmy gwardią przyboczną Najświętszej Maryi Panny – mówił bp warszawsko-praski.

Na zakończenie zachęcał do zawierzenia swojego życia Bogu poprzez ręce Maryi przekonując, że jest Ona najczulszą Matką i orędowniczką. – Oddajmy się Jej z całym zaufaniem, jak to uczynił św. Jan Paweł II oraz kard. Stefan Wyszyński. Nie kryjmy przed Nią niczego, bo jest ‚ucieczką grzeszników’ – jest po to, by wszystkie nasze złe zaszłości – jak to mówimy, zlikwidować napełniając swoją łaską, miłością, czułością, swoją bliskością. – Ona jest naszą Matką zanim została Królową. Módlmy się zatem do Tej, która jest ‚Zwycięska’, by przyszła nam z pomocą w naszej walce duchowej. – zaapelował abp Hoser, dodając: – Nie możemy tak łatwo ulegać, rezygnować, podlegać bezczynności czy bierności tam, gdzie trzeba walczyć – gdzie trzeba przeciwstawiać się złu. – Niech litania do Matki Bożej Zwycięskiej będzie naszym codziennym pacierzem – prosił wiernych.

Najświętsza Maryja Panna czczona w wizerunku Matki Bożej Zwycięskiej jest patronką diecezji warszawsko-praskiej.