Abp Hoser: zawierzając się całkowicie Bogu człowiek odkrywa nowe horyzonty

Zawierzając całkowicie Bogu człowiek odkrywa nowe horyzonty a jego życie staje się owocne – powiedział abp Henryk Hoser podczas Mszy świętej w liturgiczne wspomnienie bł. ks. Ignacego Kłopotowskiego. W czasie liturgii Zgromadzenie Sióstr Loretanek dziękowało za rok jubileuszowy, w czasie którego świętowano 150. rocznicę urodzin i chrztu bł. ks. Kłopotowskigo oraz 125. rocznicę jego święceń prezbiteratu.

Przywołując w homilii postać bł. ks. Ignacego Kłopotowskiego abp Hoser nazwał jego życie spełnionym a pogrzeb tryumfem. – 10 września 1931 żegnały go w Warszawie tłumy ludzi, zwłaszcza biednych, dla których był Ojcem – mówił duchowny.

Zwrócił uwagę, że u podstaw szeroko zakrojonej działalności wydawniczej ks. Kłopotowskiego leżała troska o pogłębienie wiary wśród najbiedniejszych. – Jako dziekan praski spotkał się z morzem nędzy. Praga była bowiem przedmieściem biedoty – on ją widział, dla niej pracował, podnosił ludzi z błota i wszystko robił żeby kształcić całego człowieka. Chciał nie tylko zaspokoić jego potrzeby materialne a więc: nakarmić, napoić, ubrać i dać schronienie ale również kształtować jego serce i duszę. Miał bowiem jasną świadomość, że skrajna nędza upadla osobę ponieważ biedzie bardzo często towarzyszy również upadek moralny – mówił bp warszawsko-praski.

Podkreślił, że siłę do swojej tytanicznej pracy ks. Kłopotowski czerpał z głębokiego życia modlitwy. Wyrazem tego był kult do Najświętszego Sakramentu, oraz miłość do Matki Bożej – Działał on nie w oparciu o swoje słabe ludzkie możliwości ale czerpał z samego źródła. Jego serce biło w rytm Serca Jezusa i Niepokalanego Serca Maryi – powiedział abp Hoser.

Podkreślił, że ci którzy wszystko koncentrują na Bogu w swoim życiu i działają pod jego wpływem i łaską są kontynuatorami wielkich dzieł, które dokonały się w przeszłości. – Jakże często boimy się naszej wiary myśląc, że Pan Bóg odbierze nam wolność tymczasem jest wręcz odwrotnie. On daje nam skrzydła wolności, dlatego Jezus przekonywał Piotra mówiąc: „Nie bój się. Ludzi będziesz łowił” – przekonywał bp warszawsko-praski.

Zapewniał, że zawierzając całkowicie Chrystusowi człowiek odkrywa szerokie horyzonty. – Stajemy się nowymi ludźmi rozumiejąc mentalność świętych w tym również i bł. ks. Ignacego.

Na zakończenie abp Hoser zachęcił do modlitwy za wstawiennictwem założyciela Zgromadzenia Sióstr Loretanek i proboszcza parafii św. Floriana.

Mszę św. poprzedziły nieszpory ku czci błogosławionego ks. Ignacego Kłopotowskiego. Po liturgii wierni mogli oddać cześć jego relikwiom. Następnie w auli kurialnej odbyła się konferencja podczas, której zwrócono uwagę na aktualność przesłania, które pozostawił bł. Ignacy. Na ten temat wykład zaprezentował ks. dr hab. Andrzej Adamski. Z kolei zagadnienie prasy i książki jako płaszczyzny realizacji kapłańskiego przepowiadania u bł. ks. Kłopotowskiego poruszył Czesław Ryszka, Senator RP. Natomiast s. Klara Bielecka CSL, członek zespołu opracowującego dokumentację do procesu beatyfikacyjnego ks. Kłopotowskiego mówiła o zaangażowaniu błogosławionego na rzecz najuboższych.