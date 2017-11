Abp Jędraszewski: brońmy prawa do wolnej niedzieli

O niedziele wolne od pracy apelował do rządzących abp Marek Jędraszewski. Metropolita krakowski na Jasnej Górze przewodniczył Mszy św. podczas 34. Ogólnopolskiej Pielgrzymki Kolejarzy. W spotkaniu wzięło udział ok. 7 tys. osób, w tym goście z zagranicy. Brać kolejarska modliła się o rozwój polskich kolei, jedność, bezpieczeństwo na torach i przywrócenie etosu kolejarza.

Abp Jędraszewski zauważył, że na przykładzie kolejarzy, najlepiej widać jaką cenę ponoszą ci, którzy zmuszani są do pracy w niedzielę i święta, nie po to by służyć, ale by wzbogacać innych. – To prawdziwy wyzysk człowieka przez człowieka i naruszenie najbardziej podstawowych praw ludzkich w tym, tak drogiego nam słowa solidarność – mówił kaznodzieja.

Metropolita krakowski podkreślał, że poprzez to, że przymusza się innych do pracy w niedzielę i święta „nie pozwala się być im z najbliższymi, nie pozwala się budować tego co jest tak potrzebne w dzisiejszym świecie, więzi rodzinnych, przyjacielskich, narodowych”. – A przecież jako naród, który po tylu dziesiątkach lat wychodzi ze stanu zniewolenia jesteśmy szczególnie zobowiązani do tego, aby troszczyć się o nas wszystkich nawzajem, w duchu braterstwa i solidarności, by troszczyć się o dziedzictwo narodowe, o polską tradycję, o kulturę o autentyczną wolność – mówił kaznodzieja.

Arcybiskup ponowił apel Prezydium Episkopatu Polski do rządzących, aby bronili prawa do wolnej niedzieli dla każdego kto w niedzielę nie musi pracować. – Ponawiam ten apel, który dzisiaj czytany jest w całej Polsce, do tych którzy stanowią prawa Rzeczypospolitej Polskiej, by ustanawiali takie prawa, które są prawami autentycznej wolności, by ta wolność stawała się przestrzenią wzajemnej dobroci, miłości i poczucia tego, że jesteśmy jedno – mówił abp Jędraszewski. Podkreślił, że wolna niedziela „to wielkie dobro, o które musimy się nieustannie upominać także w imię samego Boga, który po to dał trzecie przykazanie Dekalogu, byśmy mogli dzień święty święcić”.

Metropolita krakowski zauważył, że brak wolnych niedziel to prawdziwy paradoks. – Kiedy rodziła się Solidarność, rodziły się także żądania o wolną sobotę, bo niedziela wydała się wtedy, w komunistycznych czasach, dniem nienaruszalnym. Teraz po latach, kiedy cieszymy się wolną Polską, przychodzi nam zmagać się o wolną niedzielę, o dzień święty – mówił kaznodzieja.

Abp Marek Jędraszewski w imieniu wszystkich korzystających z kolei podziękował kolejarzom za ich „gotowość służenia”. Podkreślił, że „mamy sobie służyć, mamy okazywać swoją dobroć, życzliwość i miłość, dlatego, że fundamentem służenia sobie nawzajem jest jeden Bóg, nasz Ojciec. – Z tego poczucia jedynego ojcostwa Bożego wyrasta poczucie braterstwa i solidarności, tak bardzo potrzebnej dla nas wszystkich, tych którzy korzystamy z usług kolejnictwa i kolejarzy i tych, którzy spełniają ten szlachetny i piękny zawód otoczony od tylu dziesięcioleci w Polsce, wielkim szacunkiem i poważaniem społecznym – mówił kaznodzieja.

Pielgrzymka była dla kolejarzy okazją do umocnienia się w wierze, by „iść i głosić”, pełniąc służbę nie tylko na polskiej ziemi, ale by razem z przedstawicielami innych krajów europejskich, zjednoczeni w Unii Katolickich Kolejarzy, budować Europę silną Bogiem.

Kolejarze cieszą się, że na ich mundury wrócił orzeł w koronie z krzyżem. Deklarują, że swą pracę widzą nade wszystko jako służbę i zachęcają, by korzystać z kolei, przyczyniając się także w ten sposób, do rozwoju tej bardzo ważnej gałęzi polskiej gospodarki.

– To największe wydarzenie każdego roku dla środowiska kolejarskiego. Gromadzą się tu wszyscy, ażeby wesprzeć się duchowo. To jest jedno z niewielu corocznych wydarzeń, które jednoczy całe środowisko. Pomimo różnic i podziałów firmy, tu zawsze jesteśmy jednością – powiedział prezes PKP SA Krzysztof Mamiński. Jego zdaniem w kolei „jest dobrze, a będzie jeszcze lepiej”. – Wozimy więcej pasażerów, są lepsze tory, tabor. Myślę, że z każdym rokiem nasi pasażerowie dostrzegają, że kolej to najlepszy środek transportu – powiedział prezes.

Jak podkreśla minister infrastruktury i budownictwa Andrzej Adamczyk, rząd „sprawy transportu kolejowego, przyszłości tej gałęzi naszej gospodarki, jaką jest transport kolejowy, traktuje niezmiernie poważnie, a wręcz priorytetowo”.

– Zapewniam, że kolejarze na co dzień stawiają sobie za cel nowoczesną polską kolej. W obszarze infrastruktury kolejowej, kwota 67 miliardów złotych w tej perspektywie unijnej przeznaczona jest na przebudowę, rozbudowę, modernizację szlaków kolejowych, także systemów bezpieczeństwa, systemów zasilania, i na to co, towarzyszy nowoczesnemu transportowi kolejowemu – powiedział minister.

– Zawsze tu przychodzimy modlić się o zdrowie, o bezpieczeństwo pracy naszych członków Związku, pracowników kolejowych, no i o dobro kolei – podkreśla Henryk Rymer, przewodniczący Krajowej Sekcji Kolejarzy „Solidarność”. – Rok temu, dwa, zapowiadano dobrą zmianę, jak wszyscy wiedzą, na kolei ta dobra zmiana tak do końca nie była, zaistniała dopiero niedawno. I przyszliśmy się tu modlić w intencji, żeby w końcu dobra zmiana trafiła na kolej, trafiła pod strzechy, bo na stanowiskach ministerialnych może i była dobra zmiana, ale ludzie na zakładach tego nie czuli. Mam nadzieję, że teraz pod nowym kierownictwem, ta dobra zmiana zejdzie na dół i wszyscy będą zadowoleni dla dobra kolei – powiedział związkowiec.

Wśród wielu problemów na kolei Henryk Rymer wymienia brak młodych, wykształconych ludzi do pracy. – Wykończone zostały technika, szkoły kolejowe, w tej chwili trwa ich odbudowa. Firmy kolejowe podpisują ze szkołami listy intencyjne. Jest dziura pokoleniowa, starsi pójdą na emeryturę, młodych nie ma. Trzeba ich wyszkolić, odbudować szkolnictwo – wskazuje przewodniczący Krajowej Sekcji Kolejarzy „Solidarność”.

34. Pielgrzymka Kolejarzy odbywała się pod hasłem: „Idźcie i głoście z Maryją”. Przybyli przedstawiciele spółek PKP S.A., prezesi, dyrektorzy, senatorowie i posłowie wywodzący się ze środowiska kolejarskiego, pracownicy kolei, emeryci, renciści, rodziny kolejarskie, członkowie i sympatycy NSZZ „Solidarność” oraz poczty sztandarowe. W tegorocznej modlitwie uczestniczyli także pielgrzymi z Białorusi, Słowacji i Węgier.