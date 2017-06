Abp Jędraszewski do gimnazjalistów: miejcie serce wypełnione miłością do Boga i drugiego człowieka

Im więcej będzie w was prawdziwego, radosnego świadczenia o Bogu, który kocha, tym bardziej udane będą wasze wakacje – powiedział abp Marek Jędraszewski do młodzieży kończącej rok szkolny w Gimnazjum Ruchu Światło-Życie im. ks. Franciszka Blachnickiego. Metropolita krakowski odprawił Mszę świętą dla nauczycieli, uczniów i ich rodziców.

W homilii abp Marek Jędraszewski odniósł się do obchodzonego tego dnia święta Najświętszego Serca Pana Jezusa. Wskazał, że Serce to „było szczególnie wrażliwe na ludzi o prostym spojrzeniu i szlachetnej myśli, które chciało do siebie przygarnąć wszystkich, a zwłaszcza dzieci i młodych ludzi”.

Kaznodzieja podkreślił, że miłość Boga jest także miłością do bliźnich. „Wiemy, że jak człowiek kocha Pana Boga całym swoim sercem, ze wszystkich swoich sił, całą swoją duszą, to także kocha drugiego człowieka. Jeżeli jego serce jest zimne wobec Boga, to i wobec innego człowieka potrafi być nieraz twarde jak kamień” – tłumaczył.

Metropolita krakowski nawiązał także do zakończenia roku szkolnego. „Szlachetność człowieka mierzy się jego gotowością, by dziękować. Więc dziękujcie dzisiaj za wszystko, coście otrzymali” – zachęcał uczniów, nauczycieli i rodziców.

Hierarcha przypomniał, że działania duszpasterskie Kościoła w Polsce prowadzone są w tym roku pod hasłem „Idźcie i głoście”. „To odnosi się także do was. Idźcie zawsze z sercem, które jest wypełnione miłością do Boga i do drugiego człowieka. I bądźcie wszędzie zwiastunami Dobrej Nowiny, że Pan Bóg kocha świat i kocha drugiego człowieka. Im więcej będzie w was prawdziwego, radosnego świadczenia o Bogu, który kocha, tym bardziej udane będą wasze wakacje” – przekonywał. „Wakacje to piękny czas miłości okazywanej Panu Bogu i drugiemu człowiekowi” – dodał.

Po Mszy św. abp Jędraszewski odwiedził siedzibę oazowego gimnazjum. Kończąc wizytę w szkole metropolita krakowski zachęcał młodzież do wstania z kanapy. „By przemierzać świat z radością, odkrywając jego piękno, odkrywając wspaniałych ludzi, których na pewno spotkacie i dzieląc się tym, co jest najbardziej wspaniałe – prawdą o tym, że Pan Jezus was kocha” – mówił abp Jędraszewski.