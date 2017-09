Abp Jędraszewski do matek: Wasza postawa jest sprzeciwem dla tego, co uchodzi za mądrość tego świata

„Wasza postawa jest jednym wielkim sprzeciwem dla tego, co uchodzi za mądrość tego świata. Wiecie, jak mało kto, na czym polega najgłębszy wymiar miłości” – mówił abp Marek Jędraszewski podczas Mszy Świętej w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach. Metropolita krakowski przewodniczył Mszy Świętej podczas Międzynarodowej Konferencji Koordynatorek Krajowych ruchu „Matki w Modlitwie”.

W czasie homilii abp Jędraszewski zwrócił uwagę na ogromną wartość matczynej modlitwy. – Wasza postawa jest jednym wielkim sprzeciwem dla tego, co uchodzi za mądrość tego świata. Wiecie, jak mało kto, na czym polega najgłębszy wymiar miłości, miłości matki wobec własnego dziecka – mówił do zebranych w sanktuarium matek.

Jak podkreślił hierarcha, macierzyństwo nie polega tylko na zrodzeniu dziecka, ale jest – oprócz troski o jego wychowanie – troską o to, aby dziecko wzrastało w miłości. – Wy wiecie, że być matką, to przede wszystkim kochać. A kochać w pełni i do końca, to wpisać się w miłość Chrystusa do każdego człowieka – mówił.

Metropolita krakowski zaznaczył, że modlitwa matki jest przejawem Chrystusowej miłości i troski o szczęście własnego dziecka, nie tylko na ziemi, ale także w odniesieniu do życia wiecznego. Podkreślił także, że miłość czasem wymaga rezygnacji z rzeczy, które proponuje współczesny świat.

Abp Jędraszewski zaznaczył, że miłość i ofiarność matek ma ogromny wpływ na to, jak wygląda Kościół: – Wasza modlitwa buduje Kościół i stąd ta nasza dzisiejsza Msza Święta, nasze wysławianie Boga, nasze dziękczynienie za waszą wiarę i głęboką miłość – mówił metropolita. Dodał także, że wychowując w wierze swoje dzieci, przyczyniają się do budowania „Kościoła jutra”. – W pewnym momencie to wasze dzieci przejmą pełnię odpowiedzialności za Kościół – podkreślił hierarcha.

Arcybiskup skierował także prośbę do matek o to, aby nie ustawały w modlitwie za swoje dzieci. Wyraził nadzieję na to, że ich modlitwa przyczyni się do budowania kościoła pełnego miłości. – Aby Kościół, ten, który przyjdzie, Kościół nowych pokoleń, dzięki wam tętnił i pulsował tą szczególną miłością, która jest w waszych sercach, a która jest odbiciem tego pulsowania serca Pana naszego Jezusa Chrystusa.

Na koniec metropolita zaapelował o wytrwanie w podjętych postanowieniach: – Trwajcie w tej Bożej mądrości. Pokazujcie światu, jak Boże słowa trzeba przyjmować i w nich trwać, by zmieniać – pod wpływem Ducha Świętego – oblicze tej ziemi – zakończył.

Od 17 do 24 września 2017 roku w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia trwa Międzynarodowa Konferencja Koordynatorek Krajowych ruchu „Matki w Modlitwie”. Hasło przewodnie konferencji brzmi: Jezus Chrystus jest Królem całej ziemi i Królem naszego życia.