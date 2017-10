Abp Jędraszewski: gest nałożenia paliusza to dla mnie bardzo przejmujący i ważny znak jedności z papieżem

Gest nałożenia paliusza jest to dla mnie taki bardzo przejmujący i ważny znak jedności z papieżem – Piotrem naszych czasów. Stanowi dla mnie także przypomnienie jak trzeba z wielką pokorą i odwagą, ale też ciągle na nowo starać się o to, aby Kościół żył i tworzył jedność – powiedział KAI abp Marek Jędraszewski. W niedzielę 22 października odbędzie się w katedrze na Wawelu Msza św. z uroczystym nałożeniem paliusza metropolicie krakowskiemu.

– Z rąk papieża Franciszka otrzymam paliusz już po raz drugi. Wcześniej otrzymałem go jako metropolita łódzki, ale paradoks polega na tym, że za pierwszym razem było to według dawnego rytu, czyli to ojciec święty mi go nakładał, a teraz nałoży go w jego imieniu nuncjusz apostolski w Polsce abp Salvatore Pennacchio – powiedział abp Marek Jędraszewski.

– Ten gest nałożenia paliusza jest to dla mnie taki bardzo przejmujący i ważny znak jedności z papieżem – Piotrem naszych czasów – wyznał metropolita krakowski.

Zdaniem arcybiskupa, paliusz z jednej strony jest symbolem jedności z papieżem, a z drugiej jednak strony „mówi o pewnym brzemieniu jaki powinien odczuwać metropolita”.

– Jest to ciężar owiec, które ma dźwigać na swoich ramionach po to, aby je przyprowadzić do swojej owczarni, w której będą czuły się dobrze. To ciężar odpowiedzialności za nie – podkreślił hierarcha.

– Ten gest nałożenia paliusza stanowi dla mnie także przypomnienie jak trzeba z wielką pokorą i odwagą, ale też ciągle na nowo starać się o to, aby Kościół żył i tworzył jedność – powiedział arcybiskup. -Żył w taki sposób, aby tworząc jedność, stanowił jedną miłość, a przede wszystkim żeby idąc za Chrystusem mógł osiągnąć zbawienie – podkreślił metropolita krakowski.