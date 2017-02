Abp Jędraszewski honorowym przewodniczącym Rady Patronackiej Hospicjum im. ks. Tischnera

Abp Marek Jędraszewski został honorowym przewodniczącym Rady Patronackiej Hospicjum dla Dzieci im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie. Istniejąca od 2004 roku placówka pomaga terminalnie chorym dzieciom, inspirując się przesłaniem swojego patrona. Myśl filozoficzna ks. Tischnera jest bliska również metropolicie krakowskiemu.

„Po raz pierwszy ks. Marek Jędraszewski pojawił się w Krakowie za sprawą naszego Patrona ks. Józefa Tischnera” – argumentuje swoją decyzję Fundacja Hospicjum i przypomina, że w połowie lat osiemdziesiątych ks. prof. Józef Tischner zaprosił ks. Jędraszewskiego z wykładem monograficznym na ówczesnej Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie (obecnie Uniwersytet Papieski Jana Pawła II) na temat „Cahiers pour une morale” – Sartre’a. Abp Jędraszewski wspomina, że przez cały semestr dojeżdżał wtedy do Krakowa, „chłonąc przy okazji niezwykłą atmosferę tego miasta”.

W czerwcu 1991 roku ks. Marek Jędraszewski broni na Wydziale Filozofii Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie rozprawę habilitacyjną na temat zbieżności i różnic między filozofią Jeana–Paula Sartre’a a Emmanuela Levinasa. Jednym z jej recenzentów był ks. Józef Tischner. W swej recenzji napisał m.in.: „Książka księdza Marka Jędraszewskiego jest imponującym przedsięwzięciem. Zarówno J.P. Sartre, jak E. Levinas są myślicielami naszego czasu – czasu naznaczonego wojną światową, holocaustem, stalinizmem. Można śmiało powiedzieć, że aby zrozumieć, czym był ten czas, należy prześledzić drogi i bezdroża intelektualne takich myślicieli, jak Sartre i Levinas. Żyjąc w tym samym mniej więcej czasie i napotykając te same mniej więcej problemy, proponowali inne rozwiązania: Sartre ateistyczne, Levinas religijne. A przecież mimo tych różnic wyjściowych ich drogi zbliżały się i krzyżowały. Byli od siebie zbyt daleko, by ze sobą polemizować. Zarazem jednak byli zbyt blisko niepokoju naszych czasów, by się do siebie nie zbliżać”.

Krakowskie Hospicjum dla Dzieci im. ks. Józefa Tischnera zostało powołane do życia 7 listopada 2004 roku przez fundatora Adama Cieślę, aktualnego prezesa. Fundacja obejmuje kompleksową opieką lekarską, pielęgniarską, rehabilitacyjną dzieci do lat 18 oraz opieką socjalną i psychologiczną ich rodziny. W ramach tej opieki świadczona jest bezpłatna opieka medyczną nad pacjentami i ich rodzinami, która prowadzona jest w ich rodzinnych domach przez całą dobę. Pacjenci mają zapewniony niezbędny sprzęt medyczny, refundację za leki, środki opatrunkowe, badania laboratoryjne i porady konsultacyjne. Dzieci otaczane są wsparciem pielęgniarskim, psychologicznym, rehabilitacyjnym, pedagogicznym, a działania hospicyjne zgodne są z zasadami opieki paliatywnej. Miejscem niesienia pomocy jest rodzinny dom podopiecznego, wśród rodziny, w atmosferze bezpieczeństwa i miłości. Fundacja świadczy także indywidualną pomoc dla konkretnych rodzin: remont mieszkania, zakup węgla czy remont dachu.

Krakowskie Hospicjum dla Dzieci im. ks. Józefa Tischnera jest najstarszym domowym hospicjum dla dzieci działającym na terenie Małopolski. Obecnie pod opieką placówki znajduje się 45 chorych dzieci.

Lokal, w którym obecnie mieści się siedziba Hospicjum, został udostępniony przez Kurię Metropolitalną w Krakowie. W tym samym budynku przy ul. Różanej 11, w czasie II wojny światowej modlił się w „kółku różańcowym” prowadzonym przez właściciela kamienicy – Jana Tyranowskiego, Karol Wojtyła.