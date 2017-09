Abp Jędraszewski: katecheza jest ważnym elementem kształcenia i wychowania

Katecheza w szkole, której towarzyszy aktywne zaangażowanie w życie parafii to bardzo ważny element kształcenia i wychowania – uważa abp Marek Jędraszewski. Metropolita krakowski mówił o tym w czwartkowy wieczór podczas pierwszych po wakacjach „Dialogów u św. Anny”.

W katechezie wprowadzającej w temat spotkania abp Jędraszewski omówił kontekst historyczny nauczania religii w szkole i przypominał, że przywrócenie szkolnej katechezy w 1990 roku zostało odebrane jako coś zaskakującego i niezrozumiałego. „Pojawiały się ataki w mediach, że szkoła przestanie być miejscem tolerancji, wzajemnego szacunku. Po roku okazało się, że żaden z tych zarzutów formułowanych wprost się nie sprawdził, że przeciwnie, nauczanie religii weszło w program zwykłego nauczania szkolnego, ale to nie powoduje zbędnych napięć” – mówił.

Metropolita przywołał treść preambuły Konstytucji oraz podobnie skonstruowanej pod względem aksjologicznym preambuły o systemie oświaty. Zaznaczył, że przed wartościami, jak solidarność, demokracja, tolerancja i sprawiedliwość, w dokumentach jest mowa o świecie wartości chrześcijańskich. „W moim i nie tylko moim przekonaniu, wartości te muszą być także interpretowane w duchu chrześcijańskim” – podkreślał.

Słuchacze pytali hierarchę m.in. o kwestie, przed którymi dziś staje uczeń, mając prawo wyboru religii, etyki lub niczego. Abp Jędraszewski wyraził zrozumienie dla przechodzącej okres buntu młodzieży, która świadomie rezygnuje z lekcji religii, a także dla tych młodych, którzy rezygnują z niej z powodu odległości szkoły od domu i związanego z tym czasu dojazdu. „Ten wybór „nic” może się wydawać wyborem pragmatycznym, co wcale nie musi oznaczać, że wybierają oni aksjologiczną pustkę” – podkreślał. Dodał, że taki wybór jest bardzo niebezpieczny dla państwa i narodu. „Wybierając pustkę aksjologiczną, wybiera się postawę człowieka, który nie będzie miał żadnego fundamentu dla siebie, swoich wyborów, kształtowania swojej przyszłości” – argumentował.

Hierarcha przypominał także, że historia uczy, iż dopiero, kiedy usuwano religię ze szkół, zdawano sobie sprawę, że jest ona bardzo ważnym elementem kształcenia i wychowania. Podkreślał, że religia w szkole nie jest wystarczająca, bo w wychowaniu do wiary naturalnym środowiskiem jest parafia. Ważne jest, aby przy parafiach tworzyły się struktury służące przekazywaniu wiedzy dzieciom i młodzieży. „Źle jest, kiedy młodzież jeszcze na lekcje religii chodzi, ale trudno ich dostrzec w normalnie funkcjonującej parafii, na niedzielnej Mszy świętej. To wyzwanie dla rodziców, dla wspólnot parafialnych, ale także wyzwanie do tego, jak funkcjonuje nauczanie religii w szkole, bo ono jakoś powinno przygotowywać i pomagać do większego zaangażowania, gdy chodzi o życie parafialne” – podkreślał.

Arcybiskup został również zapytany o to, czy problem nauczania religii jest związany z brakiem autorytetów wśród katechetów. Odpowiadając na to pytanie zaznaczył, iż katecheci muszą nieustannie „wstawać z kanapy”, porzucić przyzwyczajenia belferskie i być dla uczniów świadkami, którzy pozostawiają trwały ślad w ich duszach. „Być nauczycielem to powołanie, choć dziś się o tym mało mówi” – mówił hierarcha.

Kolejne spotkanie w ramach „Dialogów u św. Anny” odbędzie się 19 października, a jego tematem będzie jubileusz 500-lecia reformacji.