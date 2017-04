Abp Jędraszewski: na krwi męczenników buduje się Kościół

Metropolita krakowski abp Marek Jędraszewski przewodniczył w czwartek Mszy św. w kościele św. Józefa na Podgórzu w Krakowie. Był to kolejny etap wielkopostnej pielgrzymki wiernych do kościołów stacyjnych archidiecezji.

Krakowski kościół św. Józefa był tego dnia odpowiednikiem rzymskiej świątyni św. Apolinarego. Jak zauważył abp Jędraszewski, w czwartek wokół relikwii świętego zgromadzili się wierni w Rzymie, którzy zapewne rozważali same początki nowego, Bożego ludu jakim jest Kościół. – Na męczeństwie wszystkich prześladowanych wtedy chrześcijan, którzy dla wiary byli gotowi oddać własne życie budował się w trudnych czasach Kościół i buduje się także dzisiaj – stwierdził metropolita krakowski.

Przypomniał, że już Jan Paweł II XX wiek nazwał ponownym “wiekiem męczenników” i dodał, że tak samo można nazwać także wiek XXI. – Około 300 mln chrześcijan w różnych częściach świata cierpi prześladowania dla Jezusa. Statystycznie, dzisiaj także kilkunastu z nich dla Chrystusa odda swe życie – wyliczał.

Odwołał się również do postawy Abrahama, który zdaniem arcybiskupa uwierzył słowu Bożemu i z tą wiarą poszedł w nieznane. Przekonywał też, że wszyscy, którzy podobnie jak on uwierzyli Bogu, niezależnie od trudności, jakie ich spotykają, idą w Jego imię. – Cóż dopiero powiedzieć o tych wszystkich chrześcijanach, którzy tym bardziej łączą swój los z Jezusem Chrystusem – pierwszym z męczenników. Na ich wierze, na ich krwi i na ich świadectwie buduje się Kościół – mówił.

Przypomniał również przymierze, jakie Bóg zawarł z Abrahamem. Obiecał wtedy, że stanie się on “ojcem mnóstwa narodów”. O tych słowach – zdaniem metropolity – zapomnieli jednak Izraelici. – Byli przekonani, że ten związek z Bogiem dotyczy tylko ich i stąd z jednej strony szczycili się i wynosili pośród innych narodów, a z drugiej ich serca stawały się zamknięte na to, co mówili do nich Boży wysłannicy i na to, co mówił do nich Jezus Chrystus – stwierdził.

Dodał, że choć odrzucili Jezusa, zdradzili Go i wydali poganom, powstał nowy, Boży lud – święty, apostolski i katolicki Kościół. Metropolita krakowski zauważył też, że Wielki Post jest czasem odkrywania na nowo tego, kim są wierni jako Kościół. Zachęcił przy tym, by rozważać to w kontekście różańcowych Tajemnic Światła. Przypomniał, że pierwsza z nich ukazuje Jana Chrzciciela, który wzywa do nawrócenia. – Kościół jest społecznością ciągle nawracającą się, ciągle odnawiającą się, dzięki łasce Ducha Świętego, który przed wiekami, podczas chrztu Janowego zstąpił na Jezusa Chrystusa – mówił arcybiskup.

Kolejna tajemnica mówi o nieustannej obecności w Kościele Syna Bożego, który – tak jak niegdyś na uczcie weselnej w Kanie Galilejskiej – tak teraz chce uczestniczyć w najważniejszych wydarzeniach życia swoich wiernych. Arcybiskup zwrócił również uwagę na misyjny charakter Kościoła. Jak wskazał, Chrystus wciąż wysyła swoich uczniów, by szli głosić Królestwo Boże.

Zauważył też, że rozmodlony Kościół wpatruje się w Chrystusa wraz z Piotrem, Jakubem i Janem podczas przemienienia na Górze Tabor. Ponadto, Kościół żyje Eucharystią. – Żyje tą wielką tajemnicą Chrystusa, który daje się nam jako pokarm niebiański pod postacią chleba i wina (…) A my dzisiaj prosimy Boga, aby pogłębiał naszą wiarę, umacniał naszą nadzieję i sprawiał, że możemy powiedzieć: „Boże znam cię, bo jesteś miłością, bo jesteś miłosierdziem, bo jesteś naprawdę moim Ojcem” – zakończył.