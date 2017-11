Abp Jędraszewski: niech Święto Ubogich będzie okazją do wzajemnego poznawania się z potrzebującymi

O solidarność z ubogimi i potrzebującymi apeluje abp Marek Jędraszewski w liście skierowanym do wiernych archidiecezji krakowskiej w związku z obchodami I Światowego Dnia Ubogich. Metropolita zachęca do tego, by włączać się w inicjatywy i wydarzenia, które z tej okazji przez cały tydzień będą odbywać się w Krakowie.

Pierwszy Światowy Dzień Ubogich przypada w niedzielę 19 listopada. Jak podkreśla w liście do wiernych abp Jędraszewski, jest on odpowiedzią na wezwanie papieża Franciszka do zorganizowania „prawdziwego spotkania z ubogimi, a także do dzielenia się, które powinno stać się stylem naszego życia”. Metropolita krakowski nawiązuje do wiekowych tradycji Krakowa jako stolicy miłosierdzia, wymieniając świętych i błogosławionych, którzy to miłosierdzie świadczyli, począwszy od Jana z Kęt, przez Jadwigę i Szymona z Lipnicy, sługę Bożego Piotra Skargę, aż do Siostry Faustyny Kowalskiej i Brata Alberta.

Metropolita krakowski zachęca do udziału w wydarzeniach, których centrum będzie Namiot Spotkania na Małym Rynku w Krakowie. Odbywać się one będą w dniach 14-19 listopada. „To będzie wielka strefa współtworzenia – kilkudniowa przestrzeń wzajemnego poznawania się, porad specjalistów z różnych dziedzin, spotkań z duchownymi, spożywania posiłków, warsztatów, prezentacji filmów, metamorfoz wyglądu, występów artystów, a także nauki wtórnego wykorzystania produktów przeciwstawiającej się marnotrawstwu, o co prosi Ojciec Święty w swoim orędziu” – pisze hierarcha. Oprócz Namiotu Spotkania zaplanowano w bazylice Mariackiej i kościele św. Barbary rekolekcje oraz całodzienną adorację Najświętszego Sakramentu.

W niedzielę 12 listopada we wszystkich kościołach archidiecezji krakowskiej zostanie przeprowadzona kwesta na rzecz ubogich. Połowa zebranych tego dnia środków pozostanie w parafii do wykorzystania na lokalne cele charytatywne, m.in. parafialne Święta Ubogich. Druga połowa, przeznaczona na koszty organizacji centralnego Święta Ubogich oraz na archidiecezjalne dzieła miłosierdzia, trafi na konto Caritas Archidiecezji Krakowskiej. „Niech Wasza ofiara będzie wyrazem jedności z niosącymi pomoc oraz z tymi, którzy jej często potrzebują. Niech ta jałmużna stanie się owocem łączności wszystkich wiernych krakowskiej archidiecezji” – apeluje arcybiskup krakowski.

Zachęca on również do udziału w inicjatywie „Zaproś sąsiada na obiad”. Jest to według niego okazja do wzajemnego poznawania się z potrzebującymi poprzez zaproszenie na niedzielny obiad „mniej zasobnego sąsiada, krewnego, kolegi z pracy czy samotnego”.

Przy okazji I Światowego Dnia Ubogich Caritas Archidiecezji Krakowskiej zachęca do udziału parafii w ogólnopolskiej akcji „Tytka charytatywna”, polegającej na rozdaniu wiernym specjalnych toreb na żywność i zachęceniu do przyniesienia ich wypełnionych żywnością dla ubogich. Żywność można spożytkować na paczki dla ubogich parafian lub przekazać do Caritas.

„Niech Światowy Dzień Ubogich stanie się wezwaniem, abyśmy coraz bardziej byli przekonani do tego, że dzielenie się z biednymi pozwala zrozumieć Ewangelię w jej najgłębszej prawdzie. Biedni nie są problemem, ale zasobem, z którego możemy zaczerpnąć, aby przyjąć i żyć istotą Ewangelii” – napisał Franciszek w orędziu na Dzień Ubogich. Papież ustanowił go na zakończenie Nadzwyczajnego Jubileuszu Miłosierdzia i w tym roku będzie obchodzony po raz pierwszy w niedzielę poprzedzającą uroczystość Chrystusa Króla.

List abp. Jędraszewskiego będzie czytany we wszystkich kościołach i kaplicach archidiecezji krakowskiej w najbliższą niedzielę.