Abp Jędraszewski odwiedził małych pacjentów Szpitala Dziecięcego

Abp Marek Jędraszewski odwiedził małych pacjentów w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Krakowie–Prokocimiu. – Nie ma dla nas ludzi innej drogi jak ta by uwierzyć i zawierzyć. To właśnie z tej postawy uwierzenia i zawierzenia wyrasta wielkość chrześcijanina – mówił podczas Mszy św. w kaplicy szpitalnej. Metropolita krakowski udał się również na Oddział Onkologii i Hematologii Dziecięcej gdzie spotkał się i rozmawiał z ciężko chorymi dziećmi oraz z ich rodzicami.

W Mszy św. w kaplicy szpitalnej uczestniczyły dzieci wraz z rodzicami, dyrekcja szpitala, lekarze i pielęgniarki oraz księża. Na początku nabożeństwa abp. Marka Jędraszewskiego powitały dzieci, które podarowały arcybiskupowi kwiaty oraz własnoręcznie wykonane serduszka.

– Ksiądz arcybiskup jest u nas po raz pierwszy dlatego muszę w dwóch słowach powiedzieć, że jest to ważny szpital. Jeden z najważniejszych szpitali w Polsce (…). Praktycznie możemy wyleczyć niemal wszystko i rzeczywiście tak jak mówiły przed chwilą dzieci, jest to sanktuarium cierpienia i tak jak powiedział Jan Paweł II, ale my lekarze, pielęgniarki, pracownicy uważamy, że jest to również sanktuarium nadziei, dlatego że robimy wszystko, aby te dzieci mogły wyjść stąd zdrowe – mówił prof. dr hab. Maciej Kowalczyk, dyrektor szpitala. – Od wielu lat pomaga nam w tym ta kaplica i ta Matka Boża, zwłaszcza od momentu koronacji, która odbyła się tutaj szesnaście lat temu. Myślę, że ta opieka i nasza opieka dają razem dobre efekty – dodał dyrektor.

W homilii abp Marek Jędraszewski nawiązując do odczytanej Ewangelii podkreślił, że to co w niej uderza najbardziej to zachwyt Elżbiety nad wiarą Maryi.

– Wielokrotnie w naszym życiu przychodzi taka chwila, w której po prostu trzeba zawierzyć Bogu. On wie lepiej, lecz wiemy, jego wyroki są trudne do zgłębienia, a tak po ludzku bardzo często po prostu niezrozumiałe. I stajemy wobec takiej sytuacji, niekiedy pełni zaskoczenia, niejednokrotnie także niepokoju o siebie i o najbliższych. I trzeba by właśnie w tym momencie powtórzyć za Najświętszą Maryją Panną jej słowa zawierzenia (…) – mówił arcybiskup. I dodał, że Matka Boża wiedziała, że trzeba zaufać Bogu i poddać się jego woli, świętej, choć czasem niełatwej.

Zdaniem hierarchy taka postawa budzi u innych zachwyt. – Nie ma dla nas ludzi innej drogi jak to by uwierzyć i zawierzyć. To właśnie z tej postawy uwierzenia i zawierzenia wyrasta wielkość chrześcijanina – wyznał arcybiskup.

– Niełatwa to rzecz i niełatwe prawdy zwłaszcza w sytuacji, kiedy trzeba je odczytać nam tutaj w tym miejscu – powiedział metropolita krakowski, dodając że jest to sanktuarium cierpienia, ale jednocześnie nadziei pokładanej w Bogu, nadziei pokładanej w umiejętnościach coraz wspanialszych i zadziwiających personelu medycznego. – Nadziejach pokładanych przede wszystkim pośród nas ludzi w człowieczym sercu, że zrozumie, że przytuli, że otrze łzę, że pocieszy i da siłę na nową godzinę, na nowy dzień, na nowy tydzień a może i rok, a może i więcej – podkreślił abp Jędraszewski.

– Ta kaplica jest miejscem szczególnie integralnym miejscem całego szpitala. Jest Matka Najświętsza, są jej oczy, oczy Matki, które sprawiają , że nawet jeśli są zły i ból to tyle rzeczy staje się bardziej prostymi – mówił arcybiskup. – I właśnie o to, żeby tak tutaj ciągle się działo, żeby było nieustanne doświadczenie spotkania z Matką, która daje siły, nadzieję i poczucie, że nie jesteśmy sami, modlimy się dzisiaj za małych pacjentów, którzy tu byli, są i będą i za tych, którzy otaczają ich swoją miłością i ogromem wiedzy. Wszystkich którzy życzą im aby powrócili do zdrowia pełni radości i prawdziwie ujmującego, najpiękniejszego uśmiechu jakim może uśmiechać się małe dziecko – powiedział abp Jędraszewski.

Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie-Prokocimiu jest największym szpitalem pediatrycznym na południu Polski. W 2015 r. obchodził 50. rocznicę powstania. W 1991 r. szpital odwiedził Jan Paweł II, a w ubiegłym roku podczas Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016 małych pacjentów odwiedził papież Franciszek.