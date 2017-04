Abp Jędraszewski: prawda o Chrystusie powinna być na ustach Jego uczniów

„Prawda o Chrystusie, który oddał się za nas jako niewinny i przeczysty Baranek powinna pojawiać się na ustach Jego uczniów, by głosili ją całemu światu. Bo jest to prawda będąca Ewangelią, Dobrą Nowiną o zbawieniu” – mówił w Wielki Piątek w Katedrze Wawelskiej abp Marek Jędraszewski. Metropolita krakowski przewodniczył odprawionej tam Liturgii Męki Pańskiej.

Na wstępie abp Jędraszewski powiedział, że wydawać by się mogło, że chwila, w której Chrystus oddał ducha Ojcu, to szczyt panowania księcia świata i ludzkiej nienawiści. „Jednak ostatnim słowem Chrystusa, jak słyszeliśmy w Ewangelii św. Jana było słowo: ‚Wykonało się’. Wykonało się wszystko, aby się wypełniło Pismo. A więc nie wypełniła się wola księcia tego świata, ale wypełniło się to, czego chciał Bóg” – podkreślił metropolita krakowski.

Jak wskazał Chrystus na krzyżu dał świadectwo, że Bóg jest tak wielką miłością, że wydał swojego Syna za ludzi i dla ludzi. „Tym samym Chrystus spełnił dzieło jakie otrzymał od Ojca. Spełnił w całkowitym posłuszeństwie Ojcu, łamiąc tym posłuszeństwem starodawny zapisy winy nieposłuszeństwa, którą zaciągnął Adam” – mówił hierarcha.

Wskazał, że chwila śmierci Chrystusa i przebicie Jego boku przez żołnierza to moment szczodrego wylania się Jego krwi za zbawienie świata. „Z tego boku wypłynęła krew i woda. I według tradycji Kościoła oznacza to, że z tego boku zrodziły się sakramenty Kościoła dające życie. Zrodził się chrzest, dzięki któremu stajemy się Bożymi dziećmi i Eucharystia, którą się karmimy w drodze do Ojca, bogatego w miłosierdzie” – powiedział metropolita krakowski.

Dodał, że św. Jan Chryzostom, nawiązując do znaczenia przez Izraelitów krwią baranka drzwi w niewoli egipskiej, mocno podkreślił potęgę krwi Chrystusa, gdyż uznał, że rozjaśnia ona swą prawdą usta wiernych, którą stają się odrzwiami świątyni poświęconej Jezusowi.

„Ta krew prawdy, przelana krew Chrystusa, mówi nam i potwierdza ostatecznie, że Jezus umiłowawszy swoich, do końca ich umiłował, przelewając za nich i dla nich swoją krew i oddając za nich i dla nich swoje życie” – mówił abp Jędraszewski. Zwrócił uwagę, że największe świadectwo tej prawdy dają na przełomie wieków męczennicy.

W czasie liturgii przed Konfesją św. Stanisława odbyła się indywidualna adoracja krzyża. Na zakończenie Najświętszy Sakrament został przeniesiony do Kaplicy Trójcy Świętej, gdzie przygotowano Grób Pański.