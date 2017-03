Abp Jędraszewski: stawką naszego życia jest być z Chrystusem na dobre i złe

Być z Chrystusem to zrozumieć, że On jest kluczem do zrozumienia naszego człowieczeństwa, naszej osobistej historii i historii całego ludu Bożego – mówił abp Marek Jędraszewski w kolegiacie akademickiej św. Anny w Krakowie podczas Mszy św. poprzedzającej pierwszą edycję „Dialogów u św. Anny”. Metropolita krakowski dodał w homilii, że bycie z Chrystusem zawsze łączy się z gotowością, aby być znakiem sprzeciwu dla tego świata.

Abp Jędraszewski nawiązał do Ewangelii o wypędzeniu złego ducha przez Jezusa. „Kiedy nie można inaczej wytłumaczyć dobra, to szuka się dla tego dobra korzeni zła” – skomentował postawę faryzeuszy, którzy zarzucali Jezusowi, że wypędza złe duchy mocą Belzebuba. „W tej sytuacji Jezusa to było prawdziwe bluźnierstwo. Ale przewrotność człowiecza nie ma granic” – stwierdził kaznodzieja i podkreślił, że wprawdzie, jak mówił prorok Jeremiasz, przepadła wierność ze strony ludzi, ale nie przepadła wierność Boga, który przyrzekł, że będzie Ojcem swojego narodu.

„Ta wierność Boga znalazła swój głęboki i przejmujący wyraz, kiedy Jezus dla zbawienia człowieka poszedł dobrowolnie na krzyżową śmierć. Swoją miłością nieskończoną przezwyciężył ludzką nienawiść, przewrotność i zło. Przezwyciężył to, co najciemniejsze w człowieku i otworzył dla niego drogę prowadzącą do wieczystej światłości” – wyjaśniał.

Metropolita krakowski przytoczył słowa Jezusa z odczytanej Ewangelii: „Kto nie jest ze Mną, jest przeciwko Mnie”. „Stawką naszego życia jest być z Chrystusem na dobre i na złe” – zaznaczył hierarcha, dodając, że historia naszego bycia z Chrystusem zaczęła się w chwili chrztu i umocniła się w chwili przyjęcia sakramentu bierzmowania. „Odtąd są w nas ogromne potencje Bożej mocy i Bożej łaski, która czeka, byśmy tę łaskę w sobie rozwinęli i dawali ją światu” – podkreślił.

„Być z Chrystusem to zrozumieć, że Chrystus jest kluczem do zrozumienia naszego człowieczeństwa, naszej osobistej historii i historii całego ludu Bożego” – mówił dalej abp Jędraszewski. „Być z Chrystusem, być związanym z Nim całym swoim sercem, umysłem i duszą, ze wszystkich swoich sił to ciągle na nowo odkrywać to, że jedynie dzięki niemu rozumiem to, kim jestem jako człowiek” – wyjaśniał. „To dzięki Niemu także mogę pojąć, co znaczy potęga miłości ofiarnej i bezinteresownej aż do końca. Dzięki wierze w Chrystusa otwiera się dla mnie droga życia wiecznego i w ten sposób On także staje się fundamentem mojej ostatecznej nadziei” – dodał.

„Ale to bycie z Chrystusem, przenikające całe moje wnętrze, łączy się jednym, trudnym: z gotowością, aby być znakiem sprzeciwu dla tego świata” – zastrzegł na zakończenie homilii arcybiskup Krakowa.