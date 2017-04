Abp Jędraszewski: w sanktuarium na Białych Morzach trwa nowy rozdział posługi św. Jana Pawła II

Abp Marek Jędraszewski skierował zaproszenie do wszystkich kapłanów archidiecezji krakowskiej, by wraz z parafianami przybywali na archidiecezjalne nabożeństwo ku czci św. Jana Pawła II, które w papieskim Sanktuarium w Krakowie odbywa się 22. dnia każdego miesiąca.

„Człowiek tęskni za spotkaniem z Bogiem, a pielgrzymki kierują jego myśl ku przystani, do której może zawinąć na szlaku swoich religijnych poszukiwań” – przypomniał metropolita krakowski słowa św. Jana Pawła II na temat teologicznych i duszpasterskich aspektów pielgrzymowania do sanktuariów, które „jako miejsca modlitwy są niczym kamienie milowe wskazujące drogę dzieciom Bożym wędrującym po ziemi”.

Kierując specjalny list do proboszczów archidiecezji krakowskiej, hierarcha wyraził radość, że na jej terenie jest wiele miejsc do których wierni mogą udać się z pielgrzymką, która – jak nauczał św. Jan Paweł II – jest „symbolem indywidualnej wędrówki człowieka wierzącego śladami Odkupiciela” (Bulla „Incarnationis mysterium” 7).

Kwietniowe rocznice: odejścia do Domu Ojca i kanonizacji św. Jana Pawła II stały się okazją, by podkreślić, że w papieskim Sanktuarium w Krakowie na Białych Morzach trwa nowy rozdział posługi Jana Pawła II. „Tak jak kiedyś – jako Metropolita Krakowski, a później Biskup Rzymu – stawiał przed nami drogowskazy i zachęcał do otwarcia drzwi naszych serc Chrystusowi, jedynemu Odkupicielowi człowieka, tak dzisiaj w tajemnicy świętych obcowania wyprasza u Boga dary dla wszystkich, którzy proszą Go o wstawiennictwo”- zauważa metropolita.

Abp Jędraszewski podkreśla także, że „papieskie sanktuarium w Krakowie jest najważniejszym ośrodkiem kultu i pamięci największego z rodu Polaków i świętego papieża”, dlatego „archidiecezjalne nabożeństwo ku czci św. Jana Pawła II” obchodzone każdego 22. dnia miesiąca „powinno stać się cyklicznym wydarzeniem w życiu naszej Archidiecezji” – dodaje hierarcha.

Na zakończenie listu metropolita krakowski podziękował księżom dziekanom, proboszczom i wikariuszom, którzy wraz z wiernymi przybywają do papieskiego sanktuarium na comiesięczne uroczystości. Hierarcha zachęcił także, aby wzorem poprzednich lat parafialne pielgrzymki na Białe Morza były nadal organizowane.

„Niech wstawiennictwo Apostoła Bożego Miłosierdzia – św. Jana Pawła Wielkiego będzie dla nas źródłem siły w prowadzeniu wiernych na ostateczne spotkanie z Miłosiernym Ojcem” – zakończył list do kapłanów archidiecezji krakowskiej abp. Jędraszewski.

Sanktuarium Świętego Jana Pawła II to pierwsza w Krakowie świątynia poświęcona Papieżowi Polakowi, zbudowana dla uczczenia Jego osoby i pontyfikatu.

Sanktuarium jest częścią Centrum Jana Pawła II „Nie lękajcie się!”, które powstało na tzw. „Białych Morzach” w Krakowie, na obszarze dawnych Zakładów Sodowych „Solvay”, w których w czasie okupacji, w latach 1940-1944 pracował młody Karol Wojtyła. Po beatyfikacji Jana Pawła II, na mocy dekretu ks. kard. Stanisława Dziwisza zostało erygowane Sanktuarium bł. Jana Pawła II w Krakowie. W tym dniu miało miejsce uroczyste wprowadzenie relikwii Ojca Świętego do kościoła. W ubiegłym roku, w trakcie Światowych Dni Młodzieży, papieskie Sanktuarium w Krakowie nawiedził papież Franciszek, gdzie sprawował Eucharystię dla seminarzystów, kapłanów i osób konsekrowanych.