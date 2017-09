Abp Jędraszewski w Zakopanem: szkoła musi przekazywać świat wartości

Powstała jako żywy pomnik św. Jana Pawła II i wpisuje się w obchody 20. rocznicy pobytu Gazdy Świata na Podhalu. Metropolita krakowski abp Marek Jędraszewski uczestniczył 4 września w uroczystości inauguracji nowego roku szkolnego 2017/2018 w nowej Katolickiej Niepublicznej Szkole Podstawowej im. św. Jana Pawła II w Zakopanem.

Abp Jędraszewski przewodniczył uroczystej Mszy św. w szkolnej kaplicy. Nawiązał w homilii do słów z Listu św. Pawła do Tesaloniczan „Nie chcemy bracia, Waszego trwania w niewiedzy”. – To zdanie odnosi się także do dzisiejszego wydarzenia, które ma miejsce właśnie tutaj, w pierwszy dzień nowego roku szkolnego 2017/2018. Celem szkoły jako instytucji jest, by dzieci, które będą uczniami tej szkoły nie trwały w dotychczasowym stanie niewiedzy, ale żeby wiedzę zdobywały, żeby poszerzały swoją znajomość świata, siebie samych, także Boga – mówił hierarcha.

Dodał, że szkoła to nie tylko instytucja, która jest zainteresowana przekazywaniem wiedzy na poszczególnych poziomach nauczania. – Szkoła jest także, o czym się niekiedy zapomina, instytucją, która musi przekazywać dzieciom i młodzieży świat wartości – podkreślał krakowski biskup.

Metropolita krakowski przypomniał, że oświata w Polsce musi respektować chrześcijański świat wartości, co jest zapisane w ustawie z 1991 roku. W zgodzie z tym, zapewniać uczniom możliwość rozwoju ich osobowości, przygotowanie do zadań i obowiązków rodzinnych i obywatelskich, i to w oparciu o zasady solidarności, demokracji, tolerancji, sprawiedliwości i wolności.

– Na czym polega wolność, jak ma wyglądać sprawiedliwość, co znaczy naprawdę tolerancja i solidarność. To wszystko musi wypływać właśnie z chrześcijańskich zasad, które tutaj, w przypadku tej szkoły katolickiej w Zakopanem, muszą znajdować się w centrum zainteresowania – mówił abp Jędraszewski.

Na zakończenie abp Jędraszewski zwrócił się bezpośrednio do uczniów: – Zachęcam was bardzo serdecznie do tego, abyście każdego dnia, chociaż na chwilę, do tej kaplicy zaglądali. Pozdrawiali Pana Jezusa i za przyczyną świętych Jana Pawła II i Brata Alberta prosili o to, by wzrastać w łasce Boga i ludzi. Byście byli coraz wspanialsi, byście rośli dla satysfakcji i dumy waszych rodziców, waszych wychowawców i stawali się wspaniałymi dziećmi, wspaniałą młodzieżą, która jest dumna z tego, że należy do świętego, katolickiego, apostolskiego Kościoła.

Katolicka Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. św. Jana Pawła II w Zakopanem powstała jako żywy pomnik św. Jana Pawła II. Dziekan zakopiański i proboszcz parafii św. Rodziny w Zakopanem ks. Bogusław Filipiak podkreśla, że placówka jest świadectwem wiary ludu podhalańskiego i wierności papieskiemu nauczaniu i jednocześnie jego żywym pomnikiem oraz znakiem pamięci o działalności św. Brata Alberta.

W tym roku mija dwudziesta rocznica od pielgrzymki Jana Pawła II na Podhale. W czerwcu 1997 r. Jan Paweł II spędził pod Tatrami kilka dni. Przewodniczył uroczystej Mszy św. pod Wielką Krokwią oraz poprowadził z Ludźmierza modlitwę różańcową, która była transmitowana na cały świat.