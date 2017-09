Abp Jędraszewski wzywa do poparcia inicjatywy „Zatrzymaj aborcję”

Nie może być dzieci równych i równiejszych. Wszystkie mają prawo do życia, bo wszystkie mają prawo do miłości – mówił w niedzielę abp Marek Jędraszewski podczas XXV Pielgrzymki Rodzin Archidiecezji Krakowskiej do Kalwarii Zebrzydowskiej. Metropolita krakowski zachęcał do poparcia inicjatywy „Zatrzymaj aborcję”. W dorocznym spotkaniu rodzin uczestniczy kilkadziesiąt tysięcy wiernych.

Pielgrzymka, która w tym roku odbywa się pod hasłem „Cały Twój, Maryjo”, rozpoczęła się od Drogi Krzyżowej odprawionej na kalwaryjskich dróżkach. Mszy św. na ołtarzu polowym przed wzgórzem Ukrzyżowania przewodniczył metropolita krakowski abp Marek Jędraszewski. Obecni byli również biskupi Jan Szkodoń i Damian Muskus OFM, kilkudziesięciu kapłanów oraz tysiące rodzin z całej archidiecezji krakowskiej.

W homilii abp Jędraszewski przywołał historię objawień fatimskich, nawiązał także do Aktu Poświęcenia Narodu Polskiego Niepokalanemu Sercu Maryi, złożonego na Jasnej Górze w 1946 roku. Podkreślał, że te wydarzenia były „brzemienne w znaki”, których winien być świadomy każdy chrześcijanin, gdyż nakładają one odpowiedzialność za przekaz wiary. Tę odpowiedzialność uświadamia również ponowiony w tych dniach Akt poświęcenia Kościoła w Polsce Niepokalanemu Sercu Maryi.

Metropolita krakowski przywołał jedno z przyrzeczeń tego Aktu: „Ty chroniłaś poczęte życie Jezusa, a teraz uczysz nas, jak troszczyć się o dzieci nienarodzone. Chcemy dar życia uważać za największą łaskę od Boga i za najcenniejszy skarb. Postanawiamy stać na straży poczętego życia, aby każdy człowiek mógł wzrastać w pokoju i bezpieczeństwie we własnej rodzinie”. Według niego jedną z form wypełnienia tego przyrzeczenia może stać się ustawodawcza inicjatywa obywatelska „Zatrzymaj aborcję”, której celem jest wyeliminowanie z polskiego prawa możliwości zabijania w fazie prenatalnej dzieci z podejrzeniem choroby.

„Zdajemy sobie najpierw sprawę z tego, jak często lekarskie diagnozy są nietrafne, ale przede wszystkim uważamy, że nie może być dzieci równych i równiejszych. Wszystkie mają prawo do życia, bo wszystkie mają prawo do miłości” – mówił abp Jędraszewski. Dodał, że każde dziecko jest Bożym darem i wezwaniem do miłości ze strony swoich najbliższych: rodziców, rodzeństwa, ale także ze strony społeczeństwa. „Nie wolno nam milczeć i zgadzać się na to, by w imię tego, że ktoś może okazać się chory, można było go zabić” – apelował hierarcha. „Nie możemy się na to zgodzić, bo Chrystus nas wzywa do miłości i miłość jest podstawowym prawem, które musi obowiązywać wszystkie Jego dzieci” – dodał.

„Chciałbym tu zaznaczyć bardzo wyraźnie: ta inicjatywa nie ma nic wspólnego z karalnością kobiet, które dopuściły się tego wielkiego nieszczęścia. Ta inicjatywa ma na celu przede wszystkim ochronę życia, każdego życia, które już jest pod sercem matki, i które chce cieszyć się pięknem tego świata” – podkreślił kaznodzieja. „Nie można dopuścić do tego, żebyśmy kierując się swoistą obojętnością, nie mówiąc już o okrucieństwie, godzili się na to, aby jakieś dzieci, tylko dlatego, że mogą być chore, nie pojawiły się na tym świecie” – wzywał.

W procesji z darami zostały złożone ofiary pieniężne na Fundusz SOS, z którego wspierana jest działalność domów samotnej matki, udzielana jest pomoc rodzinom wielodzietnym i Oknu Życia. Przedstawiciele rodzin archidiecezji krakowskiej przynieśli również Księgę Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego, w której złożono 13 tys. 886 podpisów. Na zakończenie Mszy św. odnowiono Akt poświęcenia Kościoła w Polsce Niepokalanemu Sercu Maryi, który w całej Polsce był składany 8 września, a w archidiecezji jest ponawiany we wszystkich świątyniach w niedzielę.

Podczas Eucharystii abp Marek Jędraszewski poświęcił nową sukienkę wotywną dla cudownego wizerunku Matki Bożej Kalwaryjskiej. Została ona ufundowana jako dziękczynienie za 1050 lat chrześcijaństwa w Polsce, a wśród różnych precjozów, ofiarowanych przez pielgrzymów kalwaryjskich, jest także pierścień biskupi Karola Wojtyły.