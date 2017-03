Abp Kupny do kapłanów: nikt nie jest prezbiterem poza prezbiterium

Mszą św. w kościele pw. Świętego Krzyża, której przewodniczył bp Jacek Kiciński, duchowni z całej archidiecezji wrocławskiej rozpoczęli dziś dzień pokutny. Inicjatywa została zorganizowana w związku z setną rocznicą objawień Matki Bożej w Fatimie, stąd po Eucharystii kapłani przeszli w procesji różańcowej do katedry, by zakończyć spotkanie nabożeństwem przebłagalnym za grzechy i niewierności osób powołanych do kapłaństwa.

Dzień Pokutny został zorganizowany z inicjatywy abp. Józefa Kupnego, który ze względu na uroczystości pogrzebowe śp. bp. Tadeusza Rybaka nie mógł osobiście przeżywać go z kapłanami swojej archidiecezji. Napisał natomiast do księży bardzo osobisty list.

– Piszę do Was nie tylko jako pasterz diecezji, ale przede wszystkim jako Wasz brat w Chrystusowym kapłaństwie, któremu Pan Jezus powierzył konkretną wspólnotę, i który czuje się odpowiedzialny za zbawienie tej cząstki Kościoła – rozpoczął arcybiskup, przywołując słowa śp. bp. Józefa Pazdura, wieloletniego ojca duchownego MWSD we Wrocławiu, iż ze słowami „przepraszam, proszę i dziękuję” każdemu człowiekowi zawsze jest do twarzy.

Hierarcha wrócił myślą do momentu swoich święceń kapłańskich, przypominając obrzęd wręczenia pateny z chlebem i kielicha z winem. – Od tego momentu stajemy się rękami między ludem a Bogiem. Stąd kapłaństwo jakie nosimy nazywane jest kapłaństwem służebnym. Ono jest na służbie świętości tych, do których nas Bóg posyła – zauważył abp Kupny.

– Istotą naszego życia jest taka służba, by tych ludzi, których spotykamy na naszej drodze, doprowadzić do zbawienia. Służymy ich relacji z Bogiem. To ogromna odpowiedzialność, ale i znak wielkiego zaufania, jakim Chrystus nas obdarzył – dodał.

W dalszej części listu abp Kupny zwrócił uwagę na konieczność troski zarówno o wspólnotę kapłańską, jak i wspólnoty parafialne. – Mówię o nas, bo nikt nie jest prezbiterem poza prezbiterium – podkreślił. – Jezus powierza to dzieło nam – jako wspólnocie kapłańskiej. Nikt z nas nie jest kapłanem sam dla siebie. Święcenia przyjęliśmy we wspólnocie Kościoła i zostaliśmy posłani, by budować wspólnoty – dodał.

Metropolita wrocławski tłumaczył przy tym, że każdy duchowny od chwili święceń kapłańskich pisze nie tyle własną historię życia, ile historię Słowa Bożego. – Ono ma przez nas rosnąć we wspólnotach, którym służymy – zaznaczył, tłumacząc, iż misję tę należy realizować w dwóch wymiarach jednocześnie: objaśniając słowo Boże i doświadczając Jego działania na samym sobie. – Proszę – otwierajmy się na to Słowo. Nie tylko dziś, ale każdego dnia naszego kapłańskiego życia. Czytajmy je, medytujmy. Niech ono wyznacza kierunek naszych działań i decyzji – wzywał abp Kupny, dziękując kapłanom za ich obecność, modlitwę, wsparcie oraz za ich posługę. – Sam przed Bogiem także pamiętam o Was i Waszych parafianach – zapewnił metropolita wrocławski.