Abp Kupny do księży: mocy otrzymanej w sakramencie święceń nie dostaliśmy za zasługi ani talenty

Abp Józef Kupny przewodniczył dziś w katedrze wrocławskiej Mszy św. Razem z metropolitą Eucharystię koncelebrowali prezbiterzy przeżywający 25. rocznicę święceń kapłańskich. – Zatrzymajcie się w tym wieczerniku gdzie ćwierć wieku temu przyjęliście święcenia. Podziękujcie Bogu za to, że jest Wam wierny i wyjdźcie stąd – jak apostołowie po otrzymaniu Ducha Świętego – z nowym zapałem. Zacznijcie na nowo, głoście Jezusa z nowymi siłami – mówił hierarcha do jubilatów.

Metropolita wrocławski porównał sytuację duchownych do apostołów, którym Chrystus posyła Ducha Świętego. W takim momencie – przekonywał abp Kupny – można uświadomić sobie, że moc, którą otrzymuje się w sakramencie święceń nie pochodzi od człowieka. – Tej mocy nie dostaliśmy ze względu na nasze zasługi ani talenty – powiedział abp Kupny.

– Ona pochodzi „z odejścia Jezusa”, tzn. jej źródłem jest Jego śmierć. Hierarcha zwrócił przy tym uwagę, że cała posługa kapłańska jest możliwa tylko dlatego, że Jezus był gotowy oddać swoje życie – dodał.

Metropolita wrocławski przekonywał, że prezbiterzy otrzymują Ducha Świętego, by Ten prowadził ich do drugiego człowieka, a nie do izolowania się od ludzi. – Po 25 latach chciałbym byście jeszcze raz usłyszeli: „Wypłyń na głębię i zarzuć sieci”. Tak, „wypłyń na głębię i zarzuć sieci”, bo dzieło Jezusa jest ponad nami. Bóg posyła nas do służby temu dziełu, którego nie da się ogarnąć. Służymy czemuś, co jest o wiele większe od tego, co jesteśmy w stanie pomyśleć czy zrobić. Bo od chwili święceń kapłańskich piszemy nie tyle własną historię życia, ile historię słowa Bożego. Ono ma przez nas rosnąć we wspólnotach, którym służymy – mówił abp Kupny.

Na zakończenie arcybiskup wyraził z faktu, że z okazji jubileuszu duchowni chcieli wspólnie sprawować Eucharystię w katedrze, w której przyjmowali święcenia. – Nikt z nas nie jest kapłanem sam dla siebie. Święcenia przyjęliśmy we wspólnocie Kościoła i jesteśmy posłani by budować wspólnoty – stwierdził abp Kupny.