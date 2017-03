Abp Kupny do młodzieży: jesteście dziećmi Boga i Chrystus was szuka

W związku ze zbliżającym się 32. Światowym Dniem Młodzieży abp Józef Kupny przygotował list do młodych, który poprzez katechetów i duszpasterzy zostanie rozdany uczniom szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Metropolita zaprasza w nim na spotkanie, które odbędzie się w Niedzielę Palmową na Ostrowie Tumskim.

Nawiązując do fragmentu Ewangelii o spotkaniu Pana Jezusa z Zacheuszem, pasterz Kościoła wrocławskiego podkreśla, że to nie celnik szukał Zbawiciela. – To Chrystus go szukał, a powód tego był tylko jeden: pomimo grzechów i upadków, ten zwierzchnik celników nie przestał być nigdy dzieckiem Boga – podkreślił abp Kupny, dodając, że Bóg w każdym człowieku jest w stanie dostrzec swojego syna lub córkę.

Zapraszając młodzież do wspólnego świętowania w Niedzielę Palmową hierarcha napisał: „chcę ci powiedzieć, że jesteś dzieckiem Boga. Bez względu na to, co dziś dzieje się w twoim życiu – Jezus widzi w tobie to dziecko, nawet jeśli ty sam o tym zapomniałeś. Jesteś dzieckiem Boga i Chrystus cię szuka. Wierzę, że pozwolisz mu spojrzeć na siebie w czasie Światowego Dnia Młodzieży. Jestem przekonany, że w czasie tego dnia modlitwy, wspólnych spotkań, rozmów i radosnych zabaw, Bóg będzie przechodził wśród nas”.

List został wydany w nakładzie kilkunastu tysięcy egzemplarzy i w najbliższym czasie trafi do młodych z całej archidiecezji.

W archidiecezji wrocławskiej obchody 32. Światowego Dnia Młodzieży rozpoczną się o godz. 14 na placu św. Marcina, skąd do katedry przejdzie procesja z palmami. Planowana jest także inscenizacja wjazdu Pana Jezusa do Jerozolimy. Następnie metropolita wrocławski będzie przewodniczył Mszy św., po której na Ostrowie Tumskim młodzi będą mogli świętować podczas „kiermaszu wspólnot” (prezentacji grup działających na terenie archidiecezji) oraz uczestnicząc w koncercie uwielbienia.

Przewidziano także utworzenie strefy miłosierdzia, gdzie będzie można adorować Najświętszy Sakrament i przystąpić do sakramentu pojednania. Z inicjatywy abp. Kupnego zainauguruje działalność tzw. Parlament Młodych, w czasie którego przedstawiciele różnych wspólnot będą rozmawiać na temat potrzeb współczesnej młodzieży oraz oczekiwań, jakie ta grupa ma wobec duszpasterzy i Kościoła.