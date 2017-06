Abp Kupny do neoprezbiterów: nie czekajcie aż wierni do was przyjdą

Kapłani wyświęceni w tym roku otrzymali od metropolity wrocławskiego skierowania do pracy w swoich pierwszych parafiach. Posługę rozpoczną 1 września. – Nie czekajcie aż wierni do was przyjdą. Wychodźcie do nich – mówił do nich abp Józef Kupny.

Posyłając najmłodszych kapłanów, metropolita wrocławski podziękował im za ofiarowaną mu w dniu święceń Margaretkę. – Jesteśmy razem odpowiedzialni za Kościół wrocławski i dlatego zawsze was proszę o modlitwę – mówił abp Kupny.

Dodał, że zarówno księży jak i wiernych, którym posługuje ogarnia codziennie swoją pamięcią przed Bogiem. – Wracajcie często do tekstów liturgicznych, wykorzystywanych podczas święceń prezbiteratu. One będą przypominały wam o mocy łaski, jaką zostaliście obdarzeni. Jej mocą służcie młodzieży, nie zapominajcie o ludziach starszych, bądźcie życzliwi dla rodzin, wspierajcie małżonków. Wszędzie, gdzie się pojawicie, objawiajcie Chrystusa i nie czekajcie, aż wierni do was przyjdą. Wychodźcie do nich – mówił arcybiskup.

Metropolita wrocławski podkreślił też, że Bożemu posłaniu zawsze towarzyszy błogosławieństwo i łaska. – Problemy zaczynają się, kiedy człowiek zaczyna myśleć o własnych planach i karierze – zaznaczył, dopowiadając: – Miejcie świadomość posłania przez Boga i zapewniając młodych kapłanów o swojej pamięci modlitewnej oraz gotowości pomocy.