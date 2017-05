Abp Kupny u luteran: chrześcijanie XXI w. mają czuć odpowiedzialność za nadzieję w świecie

„To my – chrześcijanie XXI w. mamy poczuć się odpowiedzialnymi za poziom nadziei w świecie” – powiedział dziś abp Józef Kupny podczas nabożeństwa z okazji jubileuszu 500. rocznicy reformacji. Uroczystości, przygotowane przez diecezję wrocławską Kościoła ewangelicko-augsburgskiego były zwieńczeniem odbywającego się w stolicy Dolnego Śląska VII Tygodnia Kultury Protestanckiej. Modlitwie przewodniczył bp Waldemar Pytel, a kazanie wygłosił bp Ragnar Persenius ze Szwecji.

Abp Józef Kupny nawiązał podczas nabożeństwa do wydanego w 2013 r. a wznowionego kilka miesięcy temu wspólnego dokumentu teologów rzymskokatolickich i luterańskich pt. „Od konfliktu do komunii”. Zwrócił uwagę, że tekst ten wprawdzie nie stanowi przełomu w przezwyciężaniu różnic doktrynalnych, jest jednak kolejnym krokiem na drodze poszukiwania tego co łączy katolików oraz protestantów.

Metropolita wrocławski zauważył, że tytuł dokumentu oddaje również historię relacji pomiędzy Kościołem rzymskokatolickim a ewangelicko-augsburgskim w ciągu minionych 500 lat. – Chociaż celu naszej drogi jeszcze do końca nie osiągnęliśmy, to jednak dzisiejsze spotkanie modlitewne jest znakiem, że chcemy uczynić kolejny krok ku wspólnocie – podkreślił abp Kupny.

Wspominając obecność papieża Franciszka na nabożeństwie ekumenicznym w katedrze w Lund oraz dialog zapoczątkowany na Soborze Watykańskim II, hierarcha zwrócił uwagę, że chociaż przeszłości nie można zmienić, to jednak od chrześcijan XXI w. zależy na ile przybliżą się do Jezusa Chrystusa. – Im bliżej będziemy Jezusa, tym staniemy się bliżsi sobie – zaznaczył metropolita wrocławski

„Zglobalizowany świat, w którym tak wielu ludzi jest zagubionych, zdezorientowanych, niepewnych, lękających się przyszłości, stawia przed nami konkretne zadanie: radowania się z Ewangelii i przekazywania jej współczesnym tak, aby cały świat uwierzył, że Bóg staje się dla nas darem i powołuje nas do wspólnoty ze Sobą – mówił abp Kupny. – To my – chrześcijanie XXI w. mamy poczuć się odpowiedzialnymi za poziom nadziei w świecie i stać się nie tyle nauczycielami, co świadkami tego, że prawdziwym źródłem nadziei jest tylko Jezus Chrystus i Jego Ewangelia.