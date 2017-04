Abp Kupny: Żyć dla Jezusa, to włączyć się w Jego miłość do wszystkich ludzi

Żyć dla Jezusa to włączyć się w Jego miłość do wszystkich ludzi – powiedział metropolita wrocławski, który przewodniczył w katedrze pw. św. Jana Chrzciciela Wigilii Paschalnej. W homilii, wyjaśniając znaczenie poszczególnych znaków i symboli tej liturgii, wezwał wiernych do naśladowania Chrystusa poprzez niesienie nadziei wątpiącym. Dziękował także za wsparcie ofiar wojny w Syrii.

– Cisza, która zapadła po liturgiach Męki Pańskiej to dobry czas na rozważanie wielkich dzieł jakich Bóg dokonał w historii ludzkości, począwszy od stworzenia aż po zmartwychwstanie – rozpoczął swoje rozważanie pasterz Kościoła wrocławskiego, dodając, że to również dobry moment, by zatrzymać się nad dziełami, jakich Bóg dokonuje w życiu każdego człowieka.

Arcybiskup podkreślił, że trwanie w komunii z Chrystusem włącza człowieka we wspólnotę i zobowiązuje każdego do naśladowania Chrystusa w byciu dla innych. – Z miłości do Jezusa wynika udział w Jego dobroci dla innych i odpowiedzialności za drugiego – powiedział, dopowiadając, że zależność pomiędzy miłością Boga, a odpowiedzialnością za ludzi przejawia się w życiu wszystkich świętych.

Jako przykład przywołany został św. Augustyn, który po nawróceniu chciał realizować ideał życia kontemplacyjnego, ale jego historia potoczyła się inaczej. Został niejako przymuszony do przyjęcia święceń kapłańskich i posługi w Hipponie. Realizując to powołanie, kierował się słowami: „oto za wszystkich Chrystus umarł, aby ci, którzy żyją, już nie żyli dla siebie, ale dla tego, który za nich umarł”. – Żyć dla Jezusa, to pozwolić się włączyć w Jego „być dla”, czyli w Jego miłość do wszystkich ludzi – zaznaczył duchowny.

Nawiązując do wymienionych przez św. Augustyna w „Wyznaniach” jego codziennych obowiązkach, arcybiskup zauważył, że każdy może pocieszać cierpiących, podtrzymywać słabych, godzić kłótliwych, podnosić na duchu zniechęconych, godzić walczących, pomagać potrzebujących, okazywać uznanie dobrym i nieść nadzieję wątpiącym.

– W ostatnim czasie organizowaliśmy wiele różnych akcji dobroczynnych. W dalszym ciągu, aż do 24 czerwca, zbieramy ofiary na wyposażenie szpitala w Aleppo. Wszystkie te inicjatywy spotkały się z wielką ofiarnością. Wszystkim za to z całego serca pragnę podziękować, za niesienie nadziei – powiedział metropolita wrocławski.

Na zakończenie kapłan przypomniał, że poświęcona woda chrzcielna, ogień i Paschał symbolizują dzieło odkupienia: woda obmyła ludzi z grzechu, ogień rozpalił miłością ku Bogu, a zapalony Paschał, znak zmartwychwstałego Chrystusa ma nas prowadzić przez życie.

– Chrystus zrealizował wszystko, co obiecał – odrodził do nowego życia, wysłużył zbawienie, przywrócił utraconą godność Dziecka Bożego, a czy my wypełniamy zobowiązania wobec naszego Zbawcy? Czy jesteśmy świadkami męki, śmierci i zmartwychwstania Chrystusa? – pytał abp Kupny, puentując: – Świat potrzebuje naszego świadectwa!