Abp Michalik do księży: głoście dobro i ukazujcie entuzjazm wiary

Do głoszenia dobra i ukazywania entuzjazmu wiary zachęcał księży diecezji radomskiej abp Józef Michalik, który uczestniczył w Kapłańskim Dniu Pokutnym. Spotkanie odbyło się 28 lutego w gmachu Wyższego Seminarium Duchownego w Radomiu.

W trakcie spotkania abp Michalik przywołał słowa Prymasa Tysiąclecia, że do głoszenia kłamstwa potrzeba systemu, zaś do głoszenia prawdy jednego człowieka. – To nasza misja, żeby głosić prawdę w naszych środowiskach. Chrystus zawsze oznacza zwycięstwo. Dlatego nie wolno wątpić, lecz głosić dobro, odkrywać bliskość Boga, ukazywać entuzjazm wiary. Szatan boi się ludzi radosnych – mówił arcybiskup.

Hierarcha podkreślił, że „wiara to piękno, odradzanie i tworzenie nowego człowieka, za którego umarł Jezus Chrystus”. – Misja kapłańska to droga pokory, natomiast jednoczenie się z wolą Boga to droga do łaski Bożej – powiedział emerytowany metropolita przemyski.

Abp Michalik powiedział też, że trzeba dzisiaj iść z wiarą do ludzi. – Może się zdarzyć, że świat poszedł naprzód, że go nie rozumiemy. Dlatego trzeba szukać punktów wspólnych, bo czasem nie możemy trafić do mentalności współczesnego człowieka. Dlatego trzeba najpierw widzieć, ocenić, a potem działać – powiedział abp Michalik.

W Kapłańskim Dniu Pokutnym uczestniczyło ponad 370 księży. Istotnym momentem spotkania był rachunek sumienia i możliwość przystąpienia do sakramentu pojednania.