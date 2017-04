Abp Michalik: grzech nieczystości jest drogą do wykorzystania

To nie jest droga do szczęścia, to jest droga do wykorzystania – mówił o grzechu nieczystości abp Józef Michalik. Były przewodniczący Episkopatu Polski przewodniczył w sobotę wieczorem czuwaniu przy krzyżu na hali sportowej w Ustrzykach Dolnych podczas Spotkania Młodych Archidiecezji Przemyskiej (SMAP).

W swoim kazaniu abp Józef Michalik odniósł się do wizji piekła, jaką Matka Boża ukazała w czasie objawień trojgu dzieci z Fatimy. Hierarcha zauważył, że dla dzieci był to widok przerażający.

– Jeśli ktoś się bardzo uparł i chce iść do piekła, niestety ma wolną wolę – stwierdził abp Michalik. – To jest dramat człowieka, że gardzi miłością Bożą, miłosierdziem. Mógłby poprosić Boga o przebaczenie i Bóg by mu przebaczył, ale pycha zamyka człowiekowi serce na miłosierdzie Boże – dodał.

Abp Michalik mówił, że człowiek będzie szczęśliwy, ale musi wziąć wiarę na serio. Zadał także obecnym na hali sportowej w Ustrzykach Dolnych pytanie, czy potrafią rozpoznać w sowim życiu zło. Wymieniał, że grzechami są m.in.: lenistwo, bluźniercze słowa, oszczerstwa, nienawiść, zawiść czy nieczystość. – Dzisiaj jest taka tendencja w świecie. Niektórzy ludzie zatracili się w tym szaleństwie grzechu i wmawiają innym, że to jest droga do szczęścia. Ale to nie jest droga do szczęścia. To jest droga do wykorzystania – przestrzegał.

Abp senior archidiecezji przemyskiej przytoczył też słowa, które znalazły się na obrazku, jaki w młodości otrzymał od pewnego księdza: „Żaden dzień bez modlitwy, żadna niedziela bez Mszy św., zawsze odważnie bez grzechu ciężkiego, zawsze w bojaźni Bożej!”.

Hierarcha zachęcał młodzież do tego, aby starała się wspierać swoich rówieśników w nawróceniu i w trwaniu w dobrym. Wskazywał także, że warto mieć w swoim życiu ulubione modlitwy i ulubione sanktuarium.

Sobotnie wieczorne czuwanie przy krzyżu jest jednym z najważniejszych wydarzeń corocznych Spotkań Młodzieży Archidiecezji Przemyskiej. W Ustrzykach Dolnych odbyło się ono w trzech miejscach: w kościele św. Józefa Robotnika, w kościele NMP Królowej Polski oraz na hali sportowej. W każdym z tych miejsc adoracji przewodniczył jeden z przemyskich biskupów. W związku z przypadającą wkrótce 100. rocznicą objawień fatimskich, w tym roku podczas nabożeństwa oprócz krzyża, młodym towarzyszyła figura Maki Bożej Fatimskiej.

SMAP trwa od piątku. Zakończy się w dzisiaj procesją z palmami i Mszą św. na Rynku w Ustrzykach Dolnych. Spotkanie zgromadziło blisko 4 tys. osób.