Abp Michalik: nawrócenie jest duchowym rozwojem człowieka

Nawrócenie jest duchowym rozwojem człowieka – przypomniał abp Józef Michalik z racji obchodzonej dzisiaj Środy Popielcowej, która rozpoczyna Wielki Post, czyli 40-dniowy okres pokuty.

Emerytowany metropolita przemyski zachęcił, abyśmy w tym czasie potrafili się wsłuchać we własne sumienie. – Niech prześwietli je również sam Bóg przez nasz udział w liturgii Eucharystycznej, aby ubogacił nas swoją mądrością. Nasze myślenie, postępowanie niech będzie podyktowane Jego sposobem wartościowania, spojrzenia na drugiego człowieka i cały świat – mówił gość Radia Plus Radom.

Abp Michalik powiedział też, że Wielki Post to ważny okres nie tylko w roku liturgicznym ale w życiu każdego człowieka. – Nawrócenie to powrót do tego, co było dobre, piękne i najcenniejsze w życiu. Trzeba odkrywać wielkie bogactwo bliskości Boga, który przebacza. To również czas wynagrodzenia za zło, które uczyniliśmy. A więc trzeba zmienić swoje dotychczasowe postępowanie. Sam będę próbował tego dokonać. Tego życzę wszystkim, księżom i świeckim. Jeśli spotykamy ludzi, którzy nie są skoncentrowani tylko na sobie, jeśli egoizm nie jest w centrum życia, wówczas promieniują swoją radością i dobrem. Nawrócenie to duchowy rozwój człowieka – powiedział emerytowany metropolita przemyski.

Jak przeżyć dobrze Wielki Post? – Trzeba głęboko zajrzeć w serce – mówi ks. Zbigniew Stanios, kustosz sanktuarium maryjnego w Kałkowie-Godowie. – Szukajmy w tym czasie Boga bogatego w miłosierdzie. Otwierajmy serce na działanie łaski Bożej, chętnie angażujmy się w dzieła miłosierdzia – zachęcał ks. Stanios.

Z kolei ks. Kazimierz Marchewka, proboszcz radomskiej parafii bł. Annuarity dodał, że czas Wielki Postu to czas uporządkowania własnego życia. – Jak to uczynić? Przez modlitwę i dobrą spowiedź. I jak kto może, to również przez wsparcie dzieł miłosierdzia. U nas będziemy zbierać środki na leczenie chorego chłopca – powiedział ks. Marchewka.

Natomiast ks. Adam Włodek z parafii Jastrząb zachęca do czytania Pisma Świętego. – Wsłuchajmy się w Ewangelię. Czynimy to również przez publikację fragmentów Pisma Świętego na portalach społecznościowych – powiedział duchowny.

Przypomnijmy, że w czasie Wielkiego Postu parafie przeprowadzają rekolekcje wielkopostne z możliwością przystąpienia do sakramentu pokuty. To czas nawrócenia, wewnętrznej przemiany i przygotowania do owocnego przeżywania tajemnicy męki, śmierci i zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. Pierwszym dniem Wielkiego Postu jest właśnie Środa Popielcowa.