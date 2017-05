Abp Michalik: prawdziwy mężczyzna zgina kolano tylko przed Bogiem

Prawdziwy mężczyzna nie zgina kolana dla kariery przed drugim człowiekiem, ale klęka przed Bogiem – mówił abp Józef Michalik w Sanktuarium Męki Pańskiej i Matki Bożej Kalwaryjskiej w Kalwarii Pacławskiej. Emerytowany metropolita przemyski przewodniczył tam w niedzielę Mszy św. podczas 23. Regionalnej Pielgrzymki Straży Pożarnych. Wzięło w niej udział ponad tysiąc strażaków.

W homilii abp Michalik zauważył, że mundur strażacki ciągle imponuje młodym ludziom, którzy garną się do tej formacji. – To fascynuje, bo strażak to człowiek, który ma zaufanie. On pomaga w nieszczęściu, jest otwarty na pomoc w nieszczęściu, potrafi się narażać. Nie jest nastawiony na ucieczkę, ale jak dobry żołnierz broni i strzeże drugiego człowieka. Strażak to człowiek prawy, ale jednocześnie o pogłębionej wiedzy i intuicji, którą służy drugiemu – mówił.

Były metropolita przemyski podkreślił, że trzeba tę cechę przeszczepić do swojego życia duchowego, „aby mieć odwagę gasić pożar zła” oraz „stworzyć atmosferę wierności Panu Bogu”.

Abp Michalik przyznał, że jest zbudowany postawą strażaków w różnym wieku, którzy jeszcze przed Mszą św. przychodzili przed obraz Matki Bożej, aby się pomodlić. – Oni wiedzą komu zaufać, gdzie czerpać siły. Nie wstydźcie się tego bracia, ale przekażcie to waszym synom i wnukom. Przekażcie to głębokie przekonanie, że prawdziwy chrześcijanin, prawdziwy strażak, prawdziwy mężczyzna nie zgina kolana dla kariery przed drugim człowiekiem, ale zgina kolano i klęka przed Bogiem – zaapelował.

Hierarcha zaznaczył, że każdy człowiek jest wezwany do nawrócenia. – Trzeba odwagi, żebyśmy się umieli opierać niedowiarstwu i brak wiary wykorzeniać z naszych serc – mówił abp Michalik, przywołując wezwanie papieża Franciszka.

Z kolei za św. Janem Pawłem II przypomniał o potrzebie rozbudzenia w ludziach świeckich tęsknoty za świętością. – Świętość to posłuszeństwo sumieniu, słuchanie głosu sumienia i zdobywanie się na to krok za krokiem. Nawet jeśli były niepowodzenia, nawracamy się. Kościół jest wielką rodziną grzeszników, którzy dążą do świętości – podkreślił.

Podczas uroczystości kilkudziesięciu strażaków ochotników otrzymało odznaczenia państwowe i związkowe.