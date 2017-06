Abp Mokrzycki podczas łódzkiego Święta Eucharystii: wiara zaczyna się od Eucharystii

Trzeba powiedzieć wprost: od Eucharystii się wiara zaczyna. Nie ma Eucharystii, nie ma wiary! Przecież Eucharystia, to był testament Pana Jezusa. Jeśli go nie wypełnimy, nie mamy z Nim udziału, nie mamy udziału w Jego dziedzictwie. Stąd również przestrogą są słowa Jezusa zapisane przez św. Łukasza: „Czy Syn Człowieczy znajdzie wiarę, gdy przyjdzie?” – mówił metropolita lwowski podczas obchodów łódzkiego Święta Eucharystii.

Tegoroczne Święto Eucharystii, obchodzone corocznie w drugą niedzielę czerwca, a ustanowione na pamiątkę wizyty Jana Pawła II w Łodzi, w 1987 r., stało się centralnym dniem obchodów 30. rocznicy wizyty papieża Polaka w Łodzi.

Procesję z Najświętszym Sakramentem z kościoła pw. Matki Boskiej Zwycięskiej w Łodzi poprowadził abp Mieczysław Mokrzycki, metropolita lwowski, który przez 11 lat był sekretarzem Ojca Świętego Jana Pawła II. Podczas procesji feretron z Najświętszym Sakramentem nieśli tegoroczni neoprezbiterzy.

Wśród idących w procesji można było dostrzec dużą grupę małżeństw z małymi dziećmi, którzy włączyli się w Marsz dla Życia i Rodziny, który w tym roku, był połączony z obchodami rocznicy papieskiej wizyty w Łodzi.

Po zakończeniu procesji, na placu przy łódzkiej bazylice archikatedralnej, sprawowano Eucharystię, w której obok metropolity lwowskiego, uczestniczył bp Wojciech Osial z diecezji łowickiej, bp Marek Marczak – administrator archidiecezji łódzkiej, abp senior Władysław Ziółek, bp Ireneusz Pękalski oraz bp senior Adam Lepa.

W słowie skierowanym do wiernych przy ołtarzu polowym metropolita lwowski podzielił się swoim doświadczeniem spotkań ze św. Janem Pawłem II, dla którego Eucharystia była czymś najważniejszym.

– On był człowiekiem Eucharystii. I chyba właśnie łódzki dzień pielgrzymki po Polsce w 1987 r. wyraził to, co było mu najdroższe – Eucharystię – powiedział. Zaznaczył, że każdego dnia papież przygotowywał się do sprawowania Mszy św. przez medytację słowa Bożego i częste rozważanie treści eucharystycznych pieśni.

„Kiedy przystępował do ołtarza, świat przestawał istnieć, i widzieliśmy go zatopionego w tej niewyrażalnej Tajemnicy Chrystusa. To był czas, w którym jakby przestawał być obecny. Wiem, że równocześnie włączał w to swoje przeżywanie Mszy świętej, modlitwę za cały Kościół, ale również w szczególności za tych, którzy byli mu polecani, przez różnych ludzi, aby się za nich modlił.” – mówił papieski sekretarz.

Zwracając się do zebranych na placu katedralnym, przewodniczący Episkopatu Ukrainy wskazał na to, że zadaniem każdego wierzącego w Chrystusa, jest życie Eucharystią w codzienności.

„Eucharystia rodzi taki styl życia, który oparty jest na prawdzie i służbie, a nie na własnej korzyści, jak woli dziś wielu. Nazbyt przywiązani do tego, co ziemskie, nie są oni w stanie zrozumieć spraw Bożych i tego, co służy prawdziwie dobru człowieka i dobru wspólnemu. Żyj prawdą! Mów prawdę! Nie manipuluj faktami, ani drugim człowiekiem! Bo wypaczając prawdę – Boga, który jest prawdą, masz za przeciwnika” – podkreślił.

Kończąc homilię przywołał postać Maryi – Niewiasty Eucharystii, która – jak mówił „wskazuje na Tego, który jest Eucharystią, naszą Ofiarą składaną Bogu, naszym dziękczynieniem. Szczęśliwe miasto i błogosławiona Łódź! Oto dziś stałoś się znów i Ty Stolicą Mądrości. Oby wielu mogło usłyszeć twój głos!”

Po zakończeniu liturgii odbył się festyn, przygotowany przez Centrum Służby Rodzinie w Łodzi.

Archidiecezjalne Święto Eucharystii zostało ustanowione w 1989 r. na pamiątkę wizyty Jana Pawła II w Łodzi 13 czerwca 1987 r. oraz Kongresu Eucharystycznego. Podczas swojej wizyty w Łodzi papież udzielił sakramentu Pierwszej Komunii Świętej ponad 1,5 tys. dzieciom i spotkał się z milionową rzeszą łodzian na łódzkim lotnisku Lublinek.