Abp Mokrzycki: proszę, abyśmy otwarli drzwi dla Chrystusa

Msza św. pod przewodnictwem osobistego sekretarza św. Jana Pawła II abp. Mieczysława Mokrzyckiego była centralnym punktem obchodów jubileuszowych 20-lecia pielgrzymki papieża Polaka do Krosna. Proszę, abyśmy otwarli drzwi dla Chrystusa, dla orędzia o Bożym miłosierdziu i fatimskiego wezwania do pokuty i zadośćuczynienia – mówił obecny metropolita lwowski.

Wraz z abp. Mokrzyckim Mszę św. w Sanktuarium św. Jana Pawła II w Krośnie koncelebrowali: metropolita przemyski abp Adam Szal, abp senior Józef Michalik, bp Stanisław Jamrozek oraz wielu księży.

W kazaniu abp Mokrzycki nawiązał do chrześcijańskiej tradycji, która mówi, że „Bóg posyła każdego z ludzi na świat ze specjalnym orędziem do wygłoszenia, specjalną pieśnią do zaśpiewania i specjalnym aktem miłości do wypełnienia”.

– Według tej tradycji Bóg decyduje również o zasięgu naszej misji. Czasami ogranicza naszą misję do kilku ludzi, czasami posyła nas do ludzi z naszej wioski lub miasta, a czasami posyła nas do wszystkich ludzi żyjących na świecie. Zależy to od jedynego w swoim rodzaju Bożego planu, który dla każdego z nas jest inny – mówił.

Hierarcha przestrzegał, że według tej tradycji największą niewdzięcznością jest zmarnowaniem powierzonego daru i niewypełnienie swojej misji.

Jak podkreślił abp Mokrzycki, Jan Paweł II otworzył świat na dwa bardzo ważne orędzia. Pierwszym jest orędzie Bożego Miłosierdzia przekazane przez św. Faustynę Kowalską, a drugim orędzie Matki Bożej z Fatimy.

Metropolita lwowski podkreślił, że nie można pozwolić zwyciężyć nauce, która promuje świat bez Boga, ale zwyciężać ją dobrem. – Świat bez Boga nie rozumie miłości, nie toleruje przebaczenia, nie szuka prawdy i nie cieszy się ze sprawiedliwości, nie cieszy się z pokoju. Wystarczy spojrzeć na wojnę na Ukrainie, na zamachy terrorystyczne i prześladowania chrześcijan – powiedział.

– Proszę, abyśmy otwarli drzwi dla Chrystusa, dla orędzia o Bożym miłosierdziu i fatimskiego wezwania do pokuty i zadośćuczynienia. Zabierzmy ze sobą wołanie: „Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze tej ziemi”. Powiadają bowiem o nas, że gdy spotkają się dwaj Polacy, to pośród nich są trzy różne poglądy na tę samą sprawę. A tak nie powinno być. Niechaj raczej spełniają się w nas słowa Jezusa: „Jeśli dwaj z was na ziemi zgodnie o coś prosić będą, to wszystkiego użyczy im mój Ojciec” – wskazywał.

Były sekretarz papieski przypomniał, że Jan Paweł II ojczyznę rozumiał jako ojcowiznę, czyli dar przekazany od przodków, który należy przekazać następnym pokoleniom.

– Spoglądam w przyszłość i wierzę, że spełnimy swe posługiwanie i zbudujemy wokół siebie świat, w którym będziemy narzędziami Chrystusowego pokoju, siejąc miłość tam, gdzie panuje nienawiść; wybaczenie tam, gdzie panuje krzywda; jedność tam, gdzie panuje zwątpienie; nadzieję tam, gdzie panuje rozpacz; światło tam, gdzie panuje mrok; radość tam, gdzie panuje smutek – powiedział.

Hierarcha zachęcał, aby nie tyle szukać pocieszenia, co pocieszenie dawać; nie tyle szukać zrozumienia, co rozumieć i nie tyle szukać miłości, co ją dawać; a dając – otrzymywać.

Na zakończenie Mszy św. abp Mokrzycki ofiarował dla sanktuarium piuskę, którą używał św. Jan Paweł II. Oprawę muzyczną liturgii zapewnił Chór ECHO.

Obchody jubileuszowe 20-lecia wizyty św. Jana Pawła II na ziemi krośnieńskiej zaplanowano na trzy dni od 9 do 11 czerwca. Na program złożył się szereg wydarzeń. Oprócz sobotniej Eucharystii znalazły się w nim m.in: sympozjum dla młodzieży oraz koncerty Joszko Brody i zespołu Razem za Jezusem.

Jan Paweł II odwiedził Krosno 10 czerwca 1997 r. Kanonizował wówczas św. Jana z Dukli. Po Mszy św. na pobliskim lotnisku poświęcił kościół pw. św. Piotra Apostoła i św. Jana z Dukli, który był wtedy wybudowany w stanie surowym. 13 grudnia 2015 r. abp Józef Michalik ustanowił tę świątynię Sanktuarium świętym.