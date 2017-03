Abp Muszyński o kard. Vlku: To był Boży człowiek, bardzo religijny, odważny

To był Boży człowiek, bardzo religijny, odważny – tak o zmarłym dziś kard. Miloslavie Vlku mówi jego przyjaciel abp senior Henryk Muszyński. Kard. Miloslav Vlk, emerytowany arcybiskup stolicy Czech, zmarł dziś rano w Pradze w wieku 84 lat – poinformował jego następca metropolita praski, kard. Dominik Duka OP.

Publikujemy wspomnienie abp. Henryka Muszyńskiego o zmarłym kard. Miloslavie Vlku:

„Jestem głęboko zasmucony wiadomością o śmierci kard. Miloslava Vlka. Wiedziałem, że jest ciężko chory, modliłem się za niego, po ludzku patrząc jest to wielka strata. Łączyły nas wielorakie więzy – wiekowe, bo jesteśmy niemal rówieśnikami, pokoleniowe, bo służbę Kościołowi zaczynaliśmy niemal w jednym czasie i przyszło nam przetrwać trudny czas komunizmu i wreszcie duchowe – jako kapłani i biskupi dzieliliśmy się swoimi doświadczeniami. Niemal wszystkie poważniejsze problemy dotyczące naszych Kościołów lokalnych rozważaliśmy wspólnie. Jest jednym z tych, których będzie mi bardzo brakowało.

To był Boży człowiek, bardzo religijny, odważny. Przez wiele lat posługę kapłańską wypełniał w ukryciu, bez sutanny. Taka była rzeczywistość. Wytrwał. Jeśli zabierał głos, to było wiadomo, że będzie to głos ważny, wnoszący coś nowego. Cóż. Taka jest kolej rzeczy. Jak ktoś trafnie powiedział, jesteśmy w wieku poborowym. Teraz muszę tylko zmienić treść modlitwy, bo przecież nadal pozostajemy we wspólnocie świętych obcowania, on już w pełni, ja w nadziei na ponowne spotkanie.”

„Ze smutkiem w sercu, modlę się za duszę zmarłego kardynała Vlka” – napisał na kard. Duka. Podkreślił, że kardynał Vlk całe swoje życie walczył o ludzką wolność i tolerancję. „Będzie mi Ciebie po ludzku i duchowo brakować” dodał obecny prymas Czech. Jednocześnie archidiecezja praska wezwała wiernych do modlitwy o zbawienie duszy swego zmarłego pasterza.

Od roku u kard. Vlka pojawiły się symptomy choroby nowotworowej, a przed miesiącem poinformowano o gwałtownym pogorszeniu się jego stanu zdrowia. Pod koniec stycznia rozmawiał z nim telefonicznie zapewniając o modlitwie papież Franciszek.

Kard. Miloslav Vlk urodził się 17 maja 1932 w miejscowości Lišnice-Sepekov w diecezji czeskobudziejowickiej w Południowych Czechach.