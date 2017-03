Abp Nowak: w posypaniu głów popiołem jest ukryta głęboka prawda o człowieku

„Liturgia Środy Popielcowej mówi o tym, że czas nam do Boga” – mówił w homilii abp senior Stanisław Nowak, który wieczorem 1 marca przewodniczył Mszy św. w archikatedrze Świętej Rodziny w Częstochowie. „W posypaniu głów popiołem jest ukryta głęboka prawda o człowieku. Trzeba się przybliżyć i nawrócić do Boga” – przypomniał abp Nowak.

W homilii abp Nowak nawiązując do czytań mszalnych przypomniał za prorokiem Joelem, że „trzeba rozdzierać serca a nie szaty”. „W czasie pokuty trzeba serca rozdzierać. Serce to istota tego co od Boga pochodzi. Trzeba się bardziej w Bogu zakochać. Wszystko czynić dla oczu Boga a nie dla oczu ludzi. Bóg nie chce pokuty na pokaz” – przypomniał abp Nowak.

Arcybiskup podkreślił, że „Bóg dał nam ten Wielki Post” i wyznał: „Dziękuję Bogu, że pozwolił mi dożyć tego kolejnego Wielkiego Postu, może już ostatniego”.

Abp Nowak wskazując na gest posypania głów popiołem podkreślił, że „mówi on nam o nawróceniu”. „Pamiętaj człowieku, że umrzesz. Każdy z nas umrze, zamieni się w proch. Trzeba, żebyśmy o tym pamiętali” – mówił abp Nowak.

„Posypanie głów popiołem mówi nam, żebyśmy wrócili do Boga. Ten gest jest po to, żeby dodać nam ducha, żebyśmy chcieli do Boga się przybliżać” – kontynuował arcybiskup. Doda, że w posypaniu głów popiołem jest ukryta głęboka prawda, która łączy się z tym co było na początku istnienia człowieka. „Bóg człowieka uczynił na swój obraz i swoje podobieństwo. Uczynił go z prochu ziemi i tchnął w niego Ducha” – powiedział.

Arcybiskup senior zwracając się do wiernych zawołał: „Człowieku uznaj, że jesteś od Boga, że narodziłeś się w Sercu Bożym, wyszedłeś z rąk Bożych. Jesteś stworzony przez miłość”.

Abp Nowak zaznaczył, że „liturgia Środy Popielcowej to upomnienie, żebyśmy nie grzeszyli przeciwko prawdzie, że pochodzimy od Boga, że On nas stworzył, bo w naszych czasach ludzie lekceważą tę prawdę”.

Arcybiskup również wskazał na niebezpieczeństwa jaki płyną od pewnych współczesnych ideologii, prądów myśli i działań. „Miedzy innymi takim niebezpieczeństwem jest „selfizm”, który w psychologii mówi o tym, że moje „ja” jest bogiem. Znakiem największego w historii ludzkości pogubienia się człowieka jest ideologia genderyzmu. Znakiem pogubienia się człowieka są działania „in vitro”. A konsekwencji jest to odrzucenie przykazań Bożych” – mówił arcybiskup.

„Wielkim przypomnieniem Środy Popielcowej jest to, że człowiek jest wielki bo jest przez Boga stworzony. Człowiek jest prochem, ale prochem Bożym. Dlatego jest wielki” – mówił arcybiskup.

Za św. Pawłem abp Nowak przypomniał,, że „Jezus dla nas stał się grzechem”. „To niepojęta tajemnica. Nawet niektórzy mistycy chrześcijańscy podkreślają, że Jezus stał się dla nas popiołem. Też miał grób, złożony został na prochu, ale Ojciec Go wskrzesił” – przypomniał abp Nowak.

„Wielki Post uczyńmy wielką modlitwą o nawrócenie grzeszników. To jest bardzo potrzebne naszemu światu, naszej kulturze. Wciąż mamy popiół naszych grzechów, popiół naszych pokus. Przyjmijmy na nasze głowy popiół z pokorą i prostotą” – zaapelował na zakończenie arcybiskup.