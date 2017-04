Abp Ozorowski: Nie ma miłości bez krzyża, a krzyża nie pojmiemy bez miłości

„Miłość i krzyż zespoliły się ze sobą tak bardzo, że kiedy je rozdzielimy, nie zrozumiemy ani co to jest miłość, ani co to jest krzyż, który dźwigamy na co dzień na swoich ramionach” – mówił abp Edward Ozorowski w Wielki Piątek podczas liturgii Męki Pańskiej w białostockiej archikatedrze.

W homilii hierarcha podkreślał, że droga krzyżowa Chrystusa trwa nieustannie w życiu każdego człowieka – w Jerozolimie prowadziła ona z Getsemani na Golgotę, w naszym życiu natomiast „czasami jest maleńkim odcinkiem, a czasami rozciąga się na całe życie”.

Abp Ozorowski wskazywał, że kontemplacja tego, co wydarzyło się podczas drogi krzyżowej Jezusa jest dla nas odkrywcza zwłaszcza wówczas, gdy dotykamy cierpienia.

„Dla pogan krzyż Chrystusa był głupstwem i nim pozostaje do dzisiaj. Dla Żydów był zgorszeniem. I tak pozostaje do dzisiaj. Bo problemu miłości człowieka do Boga i człowieka do człowieka nie można rozwiązać siłą, wiedzą, kalkulacją” – wyjaśniał. „Misterium miłości to rzeczywistość, w której nie da się żyć jedynie kalkulacją, sprytem, lecz aby prawdziwie doświadczyć miłości, trzeba doświadczyć krzyża Chrystusa, i przylgnąć do niego” – stwierdził hierarcha.

W liturgii słowa centralne miejsce zajmował opis Męki Chrystusa według św. Jana, poprzedzony pieśnią cierpiącego sługi Jahwe z Księgi proroka Izajasza i fragment Listu do Hebrajczyków o Chrystusie Najwyższym Arcykapłanie. Śpiewanej uroczyście Męce Pańskiej, towarzyszył gest przyklęknięcia i chwila ciszy.

Uwieńczeniem Liturgii Słowa była uroczysta Modlitwa Powszechna. W uroczystej modlitwie wstawienniczej zgromadzeni w archikatedrze polecali Bogu siebie i cały świat, wyrażając w ten sposób pragnienie samego Chrystusa: aby wszyscy byli zbawieni. Szczególnie modlono się o jedność chrześcijan, za Żydów, a także za niewierzących.

Po adoracji Krzyża, z ciemnicy kapłani przynieśli Najświętszy Sakrament, konsekrowany w Wielki czwartek i po przyjęciu Komunii św. udzielili jej wiernym.

Ostatnią częścią liturgii Wielkiego Piątku była procesja do Grobu Pańskiego. W bocznej kaplicy archikatedry wystawiony został Najświętszy Sakrament w monstrancji okrytej białym welonem – symbolem całunu, w który owinięto ciało zmarłego Chrystusa.

Wierni będą adorować tam Najświętszy Sakrament przez całą noc, aż do rozpoczęcia Wigilii Paschalnej.