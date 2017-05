Abp Ozorowski: objawienia fatimskie przedłużeniem Bożego dzieła Wcielenia i odkupienia

„Objawienia fatimskie są przedłużeniem Bożego dzieła Wcielenia i odkupienia, gdyż mają ten sam cel, jakim jest zbawienie człowieka. W Fatimie jeszcze raz Bóg potwierdził, że jest miłością i że człowieka nie opuści” – mówił dziś abp Edward Ozorowski podczas obchodów setnej rocznicy objawień fatimskich. Mszę, która w kościele pw. Matki Bożej Fatimskiej w Białymstoku zgromadziła kilka tysięcy białostoczan, koncelebrował abp Senior Stanisław Szymecki oraz kilkudziesięciu kapłanów.

Przywołując słowa Ewangelii św. Jana o „mieszkaniach w domu Ojca” abp Ozorowski zauważył, że „ludzie starają się wierzyć, ale zwykle są to krótkodystansowcy, a w zawodach wiary potrzeba maratończyków, czyli takich, którzy będą biegli do mety, która znajduje się u kresu naszego życia”.

W homilii ks. Krzysztof Kralka SAC podkreślił, że tym, co oddziela człowieka od Boga jest grzech, którego konsekwencją są wojny, nienawiść i bardzo szeroko rozumiane nieszczęście, dlatego Bóg wciąż wzywa człowieka do nawrócenia.

„Dziś Bóg wciąż woła, by człowiek żył w głębokiej, zażyłej relacji z Nim, bo tylko ona może dać człowiekowi pokój, a bez niej ludzkie życie staje się piekłem. Bóg nieustannie woła, by człowiek odrzucił zło, by wybrał miłość i miłosierdzie Boga. Wola o pokutę za grzechy, gdyż to właśnie serce skruszone, serce pokutujące, staje się sercem pokornym, a pokora najbardziej otwiera na namacalną obecność Boga” – mówił kaznodzieja.

Ks. Kralka zauważył, że łaska Boża wciąż objawiająca się nad światem i ludzkością pozostaje często niewidoczna dla „zewnętrznego ludzkiego oka”. „Wielu żyje wprawdzie w Kościele, ale żyje na zewnątrz, w pozorach, w ludzkim myśleniu, którzy pomimo modlitwy i Eucharystii nie wchodzą w głęboką, wewnętrzną relację z Bogiem, nie zauważają działania łaski, Boga żyjącego obok człowieka, Bożego prowadzenia, tego, że istnieje Boża Opatrzność, która chce wciąż prowadzić człowieka do zbawienia” – mówił kaznodzieja.

Wskazywał, że „orędzie Boga dla narodów i państw nigdy nie stanie się przeszłością, wciąż jest aktualne i wciąż trwa. Będzie aktualne dopóki na świecie będzie istniał grzech, dopóki ludzie będą obrażali Boga, depcząc Jego prawo, dopóki będą godzić w świętość Boga, żyjąc tak, jakby On nie istniał”.

Mszę św. poprzedziła wspólna modlitwa różańcowa. Przygotowania do setnej rocznicy objawień fatimskich poprzedziło bezpośrednie tygodniowe przygotowanie oraz pięciomiesięczny cykl konferencji poświęcony tematyce objawień fatimskich, który prowadził ks. Andrzej Dębski.