Abp Pawłowski: jak człowiek jest blisko Maryi, to jest blisko samego Boga

„Jak człowiek jest blisko Maryi, jak uczy się życia w szkole Maryi, to jest blisko samego Boga, to może stać się świętym” – mówił w Kościele Jubileuszowym Matki Bożej Fatimskiej w Bydgoszczy abp Jan Romeo Pawłowski.

Delegat Ojca Świętego do spraw przedstawicielstw papieskich przewodniczył obchodom setnej rocznicy objawień maryjnych w Fatimie, a zarazem uroczystościom odpustowym parafii na Wyżynach.

Abp Pawłowski odwołał się do 13 maja 1917 roku, kiedy to Maryja ukazała się trójce pastuszków w Fatimie. Stwierdził, że to sam Bóg zdecydował, żeby światu, który wychodził z dramatu I wojny światowej i czasie rodzenia się „diabła komunizmu” ukazać wielki znak. „Był to jasny znak dany ludziom, że w Maryi właśnie jest nadzieja. Że świat nie musi zostać unicestwiony, jeśli zwróci się do Boga – podkreślił.

Nawiązując do zamachu na Jana Pawła II z 1981 r. powiedział, że „na papieskie wezwanie: ‚Nie lękajcie się” i papieskie pielgrzymowanie po całej ziemi świat odpowiedział wyrokiem śmierci”. Wskazał, że pamięć o tamtym „fatimskim dniu” 1981 roku jest naszym obowiązkiem, zwłaszcza jako Polaków, bo właśnie wtedy „diabelski system komunizmu już obmyślał, jak zniszczyć polski zryw Solidarności i jak zamknąć Polskę w więzieniu stanu wojennego”.

– I smutno jest, gdy pomyślimy, że ówcześni ludzie spod znaku Solidarności pokłócili się i że dzisiaj – zamiast cieszyć się wolnością i tworzyć wspólnie wolną Polskę – są dla siebie wrogami. Niech fatimska Panienka wyjedna im opamiętanie i nawrócenie, abyśmy na tej ziemi tworzyli cywilizację miłości, do jakiej wzywał nas św. Jan Paweł II, a dzisiaj zachęca papież Franciszek – dodał.

Arcybiskup przypomniał także, że trzeba nam spojrzeć na nasz polski świat – świat rodzin i osobistego życia, ponieważ tam też konieczne jest nawrócenie i pojednanie. I dotyczy to każdego – biskupa, księdza, zakonnic i świeckich, dziecka i staruszka. – Trzeba to nawrócenie zacząć od zaraz. O ileż łatwiej byłoby nam żyć, gdybyśmy na serio wzięli Boże słowo i maryjne orędzie, które jest zadaniem, by wprowadzać w życie Boże prawo – stwierdził abp Pawłowski.

Gość z Watykanu przypomniał, że rozmaite systemy ideologiczne przeszłości i teraźniejszości, które budowały swoje istnienie, wyrzucając Boga na śmietnik, same potem skończyły na śmietniku historii.

W przygotowania do setnej rocznicy objawień maryjnych wpisały się m.in. misje fatimskie, które poprowadził syn bydgoskiej parafii na Wyżynach – salezjanin ks. Dominik Chmielewski SDB.

W modlitwie uczestniczyli kapłani, zaproszeni goście, przedstawiciele ruchów i stowarzyszeń oraz licznie zgromadzeni parafianie.