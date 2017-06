Abp Pawłowski: Polska potrzebuje naszej jedności

Polska potrzebuje naszej jedności opartej na różnorodności. Tylko w niej można budować i tworzyć prawdziwe dobro Ojczyzny– podkreślił abp Jan Romeo Pawłowski. Delegat ds. nuncjatur w Sekretariacie Stanu Stolicy Apostolskiej przewodniczył uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej przewodniczył mszy św. w parafii św. Wawrzyńca w Gliniance. Po liturgii ulicami miejscowości przeszła procesja.

W czasie liturgii duchowny nazwał Eucharystię pokarmem na życie wieczne. Ludzie istnienie nie kończy się ze śmiercią ale ono się zmienia. Ofiarowując nam na pokarm swoje Ciało i Krew Jezus Chrystus chce zaprowadzić nas do Domu Ojca gdzie będzie pełnia Jego obecności – będzie tylko radość , wieczna uczta o której On sam nam powiedział – przekonywał duchowny.

Abp Pawłowski zaapelował o pojednanie miedzy rodakami. – Nasza Polska historia naznaczona jest tyloma podziałami, którzy źli ludzi – także z poza naszych granic, próbowali wprowadzać. Tyle razy starano się dzielić Polaka z Polakiem. Tymczasem dziś robimy to sami – własnymi rękami, własnymi ustami i na własne życzenie – ubolewał hierarcha mówiąc o panujące między ludźmi złości i nienawiści na płaszczyźnie społecznej i politycznej. – Potrzeba nam dziś jedności bo w niej można budować i tworzyć – podkreślił.

Zachęcał by przemianę życia narodowego rozpocząć od odbudowania życia rodzinnego. – Ile w naszym najbliższym otoczeniu jest problemów, niepokojów, podziałów – zachęcał do refleksji duchowny. Zwrócił jednocześnie uwagę, że większość kłótni w rodzinach dotyczy spaw prozaicznych z których patrząc z pewnego dystansu może się jedynie śmiać. – Wynika to przede wszystkim z zasklepieni się w egoizmie. Mimo, że komunikują się jeszcze za pomocą nowoczesnych technologii to jednak są już od siebie bardzo daleko ponieważ pozamykali swoje serca i domu – zauważył abp Pawłowski. Zaapelował przy tym o przełamanie wzajemnego dystansu i rezerwy oraz podanie sobie dłoni robiąc krok w stronę pojednania.

Zwrócił uwagę, że prawdziwa jedność nie oznacza jednolitości. – Możemy wspólnie tworzyć mając odmienne przekonania. Można również żyć miłości i radość patrząc z innej perspektywy na pewne sprawy – stwierdził abp Pawłowski.

Przypomniał, że zadaniem chrześcijanina jest niesienie światu Chrystusa. – Mamy być żywą Jego monstrancją, a więc mamy nosić Go w swoim sercu. Realizujemy to poprzez postawienie Jezusa na pierwszym miejscu w swoim życiu i w oparciu o Jego przykazania kształtujemy swojej relacje z innymi – powiedział abp Pawłowski.

Jeśli przyjdzie nam opowiedzieć się za Nim – to trzeba będzie odważnie przyznać się do wiary. Choćby wszyscy kradli to nam nie wolno tego czynić, ponieważ On powiedział w dekalogu: „Nie kradnij”, Chociażby wszyscy kłamali to nam nie wolno, ponieważ On powiedział:„ Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu” – zwrócił uwagę kaznodzieja.

Zachęcał by siłę do życia Ewangelią czerpać z często korzystania z sakramentu Eucharystii. – Pan ofiarował nam swoje Ciało i Krew by nas umocnić, byśmy dali radę – przekonywał.

Wieczorem w Gliniance zaplanowany jest IV Wieczór Uwielbienia w czasie którego wystąpi zespół „La Pallotina”.