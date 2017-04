Abp Piszcz: Jan Baczewski żył Polską nawet, kiedy jej nie było na mapie

W Olsztynie odbyły się uroczystości w 95. rocznicę utworzeniu Związku Polaków w Niemczech. Wspominano przede wszystkim założyciela związku Jana Baczewskiego, urodzonego w Gryźlinach w 1890 roku, jeszcze pod zaborem pruskim.

– Może początkowo nie wiedział czym jest Polska, ale przekazali mu to jego rodzice. Klimat polskości kształtował go – mówił o Baczewskim abp Edmund Piszcz podczas Mszy św. w kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa. – Mamy prawo być dumni z ludzi z Warmii, którzy mimo, że Polski nie było wówczas na mapie, mieli ją w swoim sercu. Właśnie takim człowiekiem był Jan Baczewski, on żył swoją Ojczyzną – podkreślał abp Piszcz.

Po Mszy św. zebrani udali się na cmentarz komunalny, gdzie złożyli kwiaty na grobie Jana Baczewskiego. Dalsza część uroczystości odbyła się w Urzędzie Wojewódzkim, gdzie miała miejsce konferencja poświęcona 95. rocznicy utworzenia Związku Polaków w Niemczech oraz promocja książki dr. Jana Chłosty „Z Gryźlin do Berlina i polskiego Dębna. Nad biografią Jana Baczewskiego 1890-1958”.

– Działalność dziadka zaczęła się właściwie w po jego powrocie z wojska. Wtenczas, w tych małych Gryźlinach, w 1918 roku wszystko się zaczęło. Dziadek wiedział, że musi zmienić struktury, spotykał się z ludźmi, którzy myśleli podobnie jak on i razem powołali Związek Polaków w Prusach Wschodnich. Z tego powstał Związek Polaków w Niemczech – wspomina Gabriela Baczewska-Pazda. – Dziadek nauczył nas odróżniać dobro od zła, nauczył, że to, co jest czarne jest czarne, a to co białe jest białe. Zawsze tego dochowywał i tak nas też nauczył – mówiła wnuczka Jana Baczewskiego.