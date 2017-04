Abp Popowicz: Wielkanoc to święta nadziei, że na końcu zawsze triumfuje dobro

Wielkanoc to święta nadziei, że na końcu zawsze triumfuje dobro – powiedział abp Eugeniusz Popowicz, metropolita przemysko-warszawski Kościoła greckokatolickiego. W tym roku wierni tej wspólnoty przeżywają Wielkanoc w tym samym dniu, co Kościół zachodni.

Jak powiedział KAI abp Popowicz, Wielkanoc to święta, które pozwalają z ufnością patrzeć w przyszłość, „bez względu na to, jakimi jesteśmy ludźmi”. – Są to święta radości i nadziei, że nigdy ostatnie słowo nie należy do grzechu i zła, a zawsze na końcu triumfuje dobro, prawda i sprawiedliwość oraz siła Boża. To przekonanie jest bardzo ważne w życiu każdego człowieka. Każdy z nas przeżywa chwile zwątpienia, chwile swojej drogi krzyżowej, upadków, z których jest się ciężko podnieść. Ale jeśli spojrzę na krzyż Chrystusa i Jego zwycięstwo, On mi pomoże – zaznaczył hierarcha.

Metropolita przemysko-warszawski zauważył, że tegoroczna Wielkanoc przypada w bliskości 70. rocznicy Akcji „Wisła”. Stwierdził, że w jej wyniku ludzie musieli opuścić swoje domostwa, co doprowadziło do praktycznej likwidacji greckokatolickiej diecezji przemyskiej, jednak Kościół nadal żyje.

– Z pomocą Bożą udało nam się wytrwać, przezwyciężyć zło i ufając w pomoc Bożą, dzisiaj jesteśmy świadkami tego zwycięstwa dobra nad złem. Sam fakt odnowienia się naszej cerkwi w Polsce, ustanowienia metropolii, powołania nowych parafii, budowy świątyń, tego, że te świątynie są zapełnione młodym pokoleniem, jest dla nas wskazówką, że żadna siła i żaden agresor nie jest w stanie pokonać Kościoła – stwierdził.

– Jeżeli człowiek żyje wiarą, zwycięży, nawet jeśli musiałby przejść przez najgorsze piekło. Tego samego doświadczyli ci, którzy przeżyli komunizm czy bolszewizm, a dzisiaj doświadczają wojny na wschodzie Ukrainy, w Syrii, gdzie wielcy tego świata rozgrywają swoje interesy, a biedny naród cierpi – zaznaczył abp Popowicz.

Dziś rano we wszystkich cerkwiach odprawianie były jutrznie rezurekcyjne z uroczystymi procesjami oraz Msze św. W czasie procesji wierni zgromadzili się przed zamkniętymi drzwiami świątyni, a kapłan trzy razy uderzył krzyżem w drzwi, po czym wszyscy weszli do środka.

Płaszczenica, czyli ikona z wizerunkiem Chrystusa złożonego w grobie, została przeniesiona, a jej miejsce zajęła ikona Chrystusa Zmartwychwstałego. W czasie nabożeństwa uroczyście odśpiewany został hymn „Chrystus zmartwychwstał i swoją śmiercią zwyciężył śmierć, a pozostającym w grobach darował życie”.

Abp Eugeniusz Popowicz przewodniczył nabożeństwu w soborze archikatedralnym w Przemyślu.

Uroczyste świętowanie trwa trzy dni i, podobnie jak w Kościele rzymskokatolickim, przez cały tydzień trwa oktawa uroczystości Zmartwychwstania Pańskiego, tzw. Jasny Tydzień. W tym czasie drzwi do ikonostasu pozostają cały czas otwarte.

Wielkanoc w Kościołach wschodnich jest również czasem modlitwy za zmarłych, dlatego licznie odwiedzają oni groby swoich bliskich.

W Polsce Kościół greckokatolicki liczy obecnie ponad 50 tys. wiernych w dwóch diecezjach: archidiecezji przemysko-warszawskiej, którą kieruje abp Eugeniusz Popowicz i diecezji wrocławsko-gdańskiej pod przewodnictwem bp. Włodzimierza Juszczaka. Kościół ten jest w jedności z papieżem i uznaje jego prymat.