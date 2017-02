Abp Skworc: Eucharystią dziękujemy za obfity plon życia ks. Blachnickiego

Pod przewodnictwem abp. Wiktora Skworca odprawiono w poniedziałek w katowickiej katedrze Mszę św. w intencji rychłej beatyfikacji Sługi Bożego ks. Franciszka Blachnickiego. – Tą Eucharystią dziękujemy za obfity plon życia ks. Franciszka Blachnickiego – powiedział metropolita katowicki.

Nawiązując do liturgii słowa metropolita katowicki mówił, że „w tej godzinie Eucharystii wspominamy śmierć tego, który przed 30 laty odszedł do domu Pana. Prosimy o łaskę Jego beatyfikacji (…). Na grobie Sługi Bożego wyrosło spiżowe drzewo. Jego konary dźwigają dzieło Jego Życia: Ruch Światło-Życie, Domowy Kościół, Instytut Niepokalanej Matki Kościoła oraz Stowarzyszenie Kapłanów Chrystusa Sługi – mówił abp Skworc.

Metropolita katowicki podziękował także Sejmowi Rzeczpospolitej za uczczenie osoby Czcigodnego Sługi Bożego ks. Franciszka Blachnickiego.

Homilię wygłosił ks. Ryszard Nowak, moderator diecezjalny Ruchu Światło-Życie. – Dzisiaj słowo Boże prowokuje nas do zadania sobie pytania: „co mam czynić, by osiągnąć życie wieczne?”. Chodzi o niebo dla nas, o to, jak tam się dostać? – mówił kaznodzieja. – Odwieczna Mądrość Boża dzisiaj w słowie odpowiada bardzo konkretnie: nawróć się do Boga, (…) bo wielkie jest miłosierdzie od Pana. (…) On pociesza i dodaje sił tym, którym zabrakło wytrwałości – dodał.

Ks. Nowak nawiązując do odczytanej Ewangelii o bogatym młodzieńcu zauważył, że Jezus w tej rozmowie wskazuje na przykazania, ponieważ „one stoją na straży miłości”. – Abyś był wolny w kochaniu, idź, sprzedaj wszystko co masz, a będziesz wolny (…). Bo wszystko przeminie, pozostanie miłość. Skarb w niebie – mówił.

Diecezjalny moderator Ruchu Światło-Życie przypomniał, że dzisiaj mija 30. rocznica śmierci ks. Franciszka Blachnickiego oraz 60. rocznica założenia Krucjaty Wyzwolenia Człowieka. – To wielkie dzieła ks. Franciszka (…). Patrząc na jego życie, na zaangażowanie, możemy powiedzieć, że rozdał się całkowicie i nie odszedł zasmucony – powiedział.

Ks. Nowak zachęcił do poznawania postaci Sługo Bożego. Wskazał, że najlepszą do tego drogą jest lektura książek Jemu poświęconych. Zauważył, że już po samych tytułach można scharakteryzować to, jakim człowiekiem był ks. Blachnicki. – Był „Człowiekiem wiary konsekwentnej”, „Odważny wiarą”, „Prorok Żywego Kościoła” – wyliczał ks. Nowak. – Był człowiekiem wolnym i wyzwolonym – dodał moderator oazy.

Msza św. była zwieńczeniem sympozjum o ks. Franciszku Blachnickim, które odbyło się na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Śląskiego. Wzięli w nim udział: bp Adam Wodarczyk, wieloletni moderator generalny Ruchu Światło-Życie, dr hab. Aleksander Bańka, ks. dr Jan Mikulski, ks. prof. Piotr Kulbacki oraz ks. Wojciech Ignasiak. Po Eucharystii jej uczestnicy mieli możliwość zobaczenia filmu „Prorok nie umiera. Ks. Franciszek Blachnicki” w reżyserii Adama Kraśnickiego.

Ks. Franciszek Blachnicki był założycielem Ruchu Światło-Życie. Zmarł w 1987 r. w Carlsbergu w Niemczech. W 2000 r. jego doczesne szczątki zostały przeniesione do Krościenka i złożone w kościele Chrystusa Dobrego Pasterza. Jego proces beatyfikacyjny toczy się od 1995 roku. W 2014 roku Komisja Teologów w Rzymie uznała jednomyślnie heroiczność cnót Sługi Bożego, a potwierdził to papież Franciszek 1 października 2015 roku promulgując dekret o heroiczności cnót ks. Blachnickiego.