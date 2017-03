Abp Skworc: ewangelizować, nie dzielić, łączyć

Nade wszystko musimy ewangelizować, nie dzielić a łączyć – mówił dziś abp Wiktor Skworc w archikatedrze Chrystusa Króla w Katowicach podczas Mszy św. z okazji 25. rocznicy ustanowienia kościelnej metropolii górnośląskiej.

Metropolita katowicki przypomniał, że nowy podział administracyjny Kościoła w Polsce zrodził się z głębszego rozumienia nauczania Soboru Watykańskiego II, który m.in. kładł nacisk na to, by biskupi i księża byli jak najbliżej świeckich.

Abp Skworc zauważył także, że biskupi metropolii górnośląskiej niejednokrotnie wspólnie zabierali głos w ważnych sprawach społecznych, takich jak świętowanie niedzieli czy ekologia. Dodał, że corocznie, we współpracy z samorządami wielu miast i gmin, Kościół na Śląsku organizuje Metropolitalne Święto Rodziny.

W homilii biskup opolski Andrzej Czaja podkreślał, że górnośląski Kościół potrzebuje dzisiaj świadków Chrystusa. „Im bardziej zażyła jest nasza relacja z Chrystusem, tym widzimy bardziej, dalej i głębiej” – mówił hierarcha.

Wskazywał też, że dzieci i młodzież potrzebują dziś więcej doświadczenia wiary w swoich domach. „Samo meblowanie głowy nic nie da jeśli serce nie zostanie poruszone przykładem modlącego się na kolanach ojca, jeśli nie będzie w domach wspólnej modlitwy” – apelował.

Bp Czaja zauważył, że konieczne jest upowszechnienie katechezy dorosłych. „Przecież najważniejszy egzamin życia jaki przyjdzie nam zdać – i to w chwili śmierci – to będzie matura z bycia dobrym dzieckiem Boga, świadkiem Chrystusa” – powiedział kaznodzieja. „My sami – kapłani, pasterze – nie damy rady. Nawet jak jest nas w całej metropolii ponad 3 tysiące. Potrzebujemy Was, wszystkich wiernych, by iść i to z radością zanosić Chrystusa, Jego Ewangelię w sąsiedztwie, a czasem we własnej rodzinie mówić o Panu” – zachęcał bp Czaja.

Oceniając, że „duch czasu mocno atakuje ducha posłuszeństwa magisterium Kościoła”, biskup stwierdził: „Naszej wiary nie możemy budować na odczuciach. Fundamentem jest wiara Apostołów. Tej wiary strzeże magisterium Kościoła i tą wiarę przekazuje”.

Kończąc homilię biskup opolski przypomniał, że „bez Chrystusa nie ma chrześcijaństwa, bez Chrystusa nie ma zbawienia. Chodzi więc o zażyłą relację z Chrystusem. Wtedy widzimy więcej, głębiej i dalej”.