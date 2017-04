Abp Skworc: mamy być świadkami Zmartwychwstałego

Mamy być świadkami Zmartwychwstałego – tego życzył uczestnikom przedświątecznego spotkania w kurii metropolitalnej metropolita katowicki abp Wiktor Skworc. W spotkaniu wielkanocnym uczestniczyli duchowni i świeccy, zwłaszcza pracownicy kurii i innych urzędów archidiecezjalnych.

– Wypowiadając to słowo, muszę nawiązać do symbolicznego Grobu Bożego, który jest w naszej katedrze. Jego przesłanie jest jasne. Kłosy pochylone nad figurą mówią nam jasno o zdaniu z Ewangelii: jeżeli ziarno wpadłszy w ziemię nie obumrze, zostanie tylko samo. Jeżeli obumrze, to przynosi plon obfity – powiedział abp Skworc. hierarcha przypomniał, że Chrystus wpadł w ziemię, jako to szczególne Ziarno, które przynosi owoc obfity.

– Życzę doświadczenia spotkania z Jezusem Zmartwychwstałym w Eucharystii. Niech Chrystus obdarzy Was swoim pokojem i uświadomi, ze jesteście posłani. Mamy iść i głosić. Jako ludzie Chrystusa mamy misję do wypełnienia i życzę, byśmy tę misję podejmowali, wypełniali wobec bliskich, wobec rodziny, wobec współpracowników. Mamy być świadkami zmartwychwstałego Chrystusa – powiedział arcybiskup.

W imieniu pracowników kurii metropolitalnej życzenia świąteczne wszystkim obecnym złożył ks. Paweł Czyrnik, notariusz Sądu Metropolitalnego w Katowicach. – Serce, które zajęte jest dawaniem dobra, każdego dnia, przez blask Zmartwychwstania staje się coraz bardziej święte w obliczu Boga – mówił.

Przedświąteczne życzenia w kurii metropolitalnej są w archidiecezji wieloletnią tradycją. Przed południem w Wielką Sobotę można je złożyć arcybiskupom, biskupom oraz pracownikom kurii metropolitalnej oraz instytucji diecezjalnych. Spotkanie ma charakter otwarty.