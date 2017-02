Abp Skworc: Mocni Duchem, idźcie i głoście całemu światu Ewangelię

Tymi słowami metropolita katowicki abp Wiktor Skworc zakończył homilię podczas Eucharystii sprawowanej w katowickiej katedrze Chrystusa Króla z okazji Dnia Życia Konsekrowanego.

W tegoroczne Święto Ofiarowania Pańskiego po raz 20. obchodzony jest Dzień Życia Konsekrowanego. Z tej okazji metropolita katowicki abp Wiktor Skworc sprawował uroczystą Eucharystię w katowickiej katedrze.

Mówiąc o istocie Dnia Życia Konsekrowanego, metropolita katowicki zauważył, że celem przeżywania tego dnia jest uroczyste uwielbienie Pana oraz dziękczynienie za wielki dar życia konsekrowanego. – Życia, które ubogaca i raduje wspólnotę chrześcijańską poprzez swoje wielorakie charyzmaty oraz poprzez budujące owoce działania tak wielu osób, całkowicie oddanych dla sprawy Królestwa – mówił.

– Dzień Życia Konsekrowanego ma za zadanie przyczynić się do poznania i do szacunku dla życia konsekrowanego – dodał abp Skworc. Wymieniał także trzeci cel przeżywania tego dnia, którym jest wspólnotowe i uroczyste obchodzenie niezwykłych dzieł, których Pan dokonał w osobach życia konsekrowanego. – Osoby konsekrowane, zanurzone w tym tak często chaotycznym i niepewnym świecie, zajęte wieloma dręczącymi sprawami, otrzymają również pomoc z obchodów tego dorocznego Dnia, aby powrócić do źródeł swojego powołania, aby dokonać bilansu własnego życia, oraz aby odnowić własną konsekrację – powiedział metropolita katowicki.

Hierarcha podziękował także wszystkim osobom konsekrowanym za świadectwo ich życia, które jest niezwykle ważne we współczesnym świecie. Podkreślił także, że ten sposób życia „stanowi jedyny w swoim rodzaju, naznaczony ewangelicznym radykalizmem, sposób bogatej w szczególne dary obecności wewnątrz Kościoła”.

Abp Skworc, nawiązując do postaci św. Brata Alberta, którego rok przeżywamy podkreślił, że przykład jego osoby „wskazuje jak radykalnie kontynuować rok miłosierdzia”. – Z wielu myśli brata Alberta przywołuję jedną: Patrzę na Jezusa w Jego Eucharystii. Czy Jego miłość obmyśliła coś jeszcze piękniejszego? Skoro jest Chlebem i my bądźmy jak chleb. Skąpy jest ten, kto nie jest jak On.

W czasie Eucharystii po homilii siostry i bracia zakonni odnowili śluby rad ewangelicznych: czystości, posłuszeństwa oraz ubóstwa. W kościele byli również obecni przedstawiciele instytutów świeckich. Dzień Życia Konsekrowanego jest obchodzony z inicjatywy papieża Jana Pawła II w Święto Ofiarowania Pańskiego. Został zapoczątkowany w 1997 roku.