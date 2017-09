Abp Skworc: patrząc na Maryję, chrześcijanin nie traci orientacji

Patrząc na Maryję, chrześcijanin nie traci orientacji – to słowa, które skierował metropolita katowicki abp Wiktor Skworc do wiernych zebranych w kościele w Szczucińsku w Kazachstanie. Podczas Eucharystii ogłoszono świątynię sanktuarium Maryi Królowej Rodzin.

Abp Wiktor Skworc przewodniczył Eucharystii, podczas której kościół w Szczucińsku ogłoszono sanktuarium Maryi, Królowej Rodzin. Podczas Mszy św. wygłosił także homilię.

– To właśnie patrząc na Maryję, chrześcijanin nie traci orientacji, bo kiedy przyzywa z zaufaniem imienia Maryi staje się, jak mówi prorok Izajasz potomstwem Bożego ludu, pobłogosławionym przez Pana; staje się bratem Syna Maryi, która idzie pierwsza w pielgrzymce wiary – mówił metropolita katowicki podczas Eucharystii sprawowanej w Szczucińsku.

– Tu, w Szczucińsku, Maryja jako Królowa Rodzin będzie dla was punktem orientacyjnym; punktem odniesienia w zmaganiach o takie wartości jak zachowanie małżeńskiej przysięgi wierności, trwałości małżeństwa i rodziny; troski o każde poczęte i urodzone życie oraz o to, aby każde małżeństwo i rodzina stawały się Domowy Kościołem, w którym każde dziecko nauczy się dwóch podstawowych relacji, odniesień do Boga i drugiego człowieka, do bliźniego – dodał hierarcha.

Podczas Eucharystii abp Skworc podziękował wszystkim, którzy przyczynili się do dzieła powstania sanktuarium w Szczucińsku. Szczególne słowa wdzięczności skierował do ks. Rafała Lara z archidiecezji katowickiej, który od 11 lat posługuje w Kazachstanie. – Wyrażam radość i satysfakcję z faktu, że Boża Opatrzność tak pokierowała sprawami w Szczucińsku, iż kapłan archidiecezji katowickiej – ks. Rafał – mógł być narzędziem materialnego i duchowego budowania tego sanktuarium – mówił metropolita katowicki.

Abp Skworc wyraził także nadzieję, że dzięki powstałemu sanktuarium „macierzyńskie oddziaływanie Maryi będzie mocniejsze i skuteczniejsze”, a dzięki niemu „tutejsze rodziny będą się stawały coraz bardziej Domowymi Kościołami”.

W dniach od 11 do 15 września abp Wiktor Skworc przebywa z wizytą w Kazachstanie. Uczestniczy tam w dniach formacji pastoralnej kapłanów archidiecezji Astana. Ogłosił także decyzję ustanowienia sanktuarium Maryi Królowej Rodzin w Szczucińsku. Hierarcha odwiedzi także Administraturę Apostolską w Atyrau.