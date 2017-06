Abp Skworc: procesja Bożego Ciała, to ręka Kościoła wyciągnięta do każdego człowika, także migrantów i uchodźców

W liturgii Uroczystości Ciała i Krwi Pańskiej wyraża się w sposób istotna relacja Kościoła do świata. Procesja Bożego Ciała to nie widowisko, nie manifestacja, a ręka Kościoła z Chlebem na dłoni, wyciągnięta do wszystkich, zaproszenie skierowane do każdego człowieka, do migrantów i uchodźców również – mówił podczas uroczystości Bożego Ciała w katowickiej katedrze abp Wiktor Skworc.

Metropolita górnośląski abp Wiktor Skworc przewodniczył uroczystej Eucharystii kończącej procesję Bożego Ciała po katowickich ulicach. Wzięli w niej udział wierni czterech śródmiejskich parafii Katowic.

– W liturgii Uroczystości Ciała i Krwi Pańskiej wyraża się w sposób istotna relacja Kościoła do świata. Procesja Bożego Ciała to nie widowisko, nie manifestacja, a ręka Kościoła z Chlebem na dłoni, wyciągnięta do wszystkich, zaproszenie skierowane do każdego człowieka, do migrantów i uchodźców również – mówił w katowickiej katedrze abp Wiktor Skworc.

Komentując sprawę uchodźców odwołał się do nauczania św. Jana Pawła II. Cytując papieża hierarcha przypomniał, że „każdy musi przyczyniać się do rozwoju dojrzałej kultury otwartości, która ma na uwadze jednakową godność każdej osoby i należytą solidarność z najsłabszymi”. Dalej wskazał, że kultura ta „domaga się uznania podstawowych praw każdego migranta”. – Do władz publicznych należy sprawowanie kontroli nad ruchami migracyjnymi, z uwzględnieniem wymogów dobra wspólnego. Przyjmowanie migrantów winno zawsze odbywać się w poszanowaniu prawa, a zatem, gdy to konieczne, towarzyszyć mu musi stanowcze tłumienie nadużyć – cytował dalej.

Odnosząc się do procesji, która przeszła ulicami miasta metropolita górnośląski zauważył, że „w przestrzeni publicznej – rozlega się wołanie Jezusa: Pozwólcie Mi wejść w wasze życie, w wasz świat. Żyjcie Mną, a będziecie żyli prawdziwie”.

Hierarcha zaznaczył, że procesja, która miała miejsce jest świadectwem o obecności Zbawiciela, „który obiecał, że będzie z nami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata”. Metropolita górnośląski przypomniał także, że ten sam Chrystus jest obecny z wiernymi na Eucharystii, którzy mogą przyjmować Jego Ciało i Krew. – Spotkanie z Nim jest za każdym razem darem, który przyjmujemy, aby nas przemieniał, jak przemienia i buduje nas Chleb – mówił.

– Za chwilę zasiądziemy do uczty i będziemy spożywali Ciało Chrystusa, aby potem tym spotkaniem żyć i ewangelizować; to znaczy przekazywać prawdę, że Jezus żyje. Kto przyjmuje Jezusa trwa z Nim w komunii, przyjmuje też Jego słowa i czyny, ostatecznie przemienia się w Niego. Mamy uczestnictwo w Nim a On w nas. Na tym polega proces stawania się chrześcijaninem, winniśmy się do Niego upodobnić – dodał.

Metropolita górnośląski zaznaczył także, że „społeczna deklaracja” jaką jest procesja „Bożego Ciała” skupia się wokół wieczernika i ołtarza, „na którym dokonuje się przemiana” – To tu powinna się rozpoczynać i nasza przemiana, stawanie się Kościołem, Mistycznym Ciałem Chrystusa! Zatem Bracia i Siostry! Idźcie i głoście. Kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki! – zakończył homilię.

Katowicka procesja Bożego Ciała przeszła przez centrum Katowic. Wyruszyła z kościoła mariackiego, a zakończyła się Eucharystią celebrowaną w katowickiej katedrze Chrystusa Króla. Wzięli w niej udział wierni czterech śródmiejskich parafii Katowic. W procesji uczestniczyli także duchowni posługujący w kościele garnizonowym.