Abp Skworc: Trzeba kontynuować misję głoszenia prawdy

Trzeba kontynuować misję głoszenia prawdy – z takim apelem zwrócił się do wiernych abp Wiktor Skworc. Pod przewodnictwem metropolity górnośląskiego sprawowano w katowickiej archikatedrze Chrystusa Króla liturgię Wigilii Paschalnej.

Trzeba, abyśmy kontynuowali misję głoszenia prawdy i wnoszenia Bożego światła w dzieje ludzkiej rodziny – mówił abp Skworc. – Nadeszła nasza kolej! Świadomi naszej roli w łańcuchu pokoleń ochrzczonych, weźmy Chrystusowe światło! Światło nadziei i życia! I pamiętajmy, że łańcuch jest mocny siłą każdego ogniwa – podkreślił duchowny.

Przybliżając znaczenie symboli liturgicznych podczas celebracji Wigilii Paschalnej, biskup podkreślił znaczenie odnowienia przyrzeczeń chrztu świętego. – Każdego z was będą pytać o wiarę: Czy wierzysz w Boga, czy wierzysz w Jezusa Chrystusa umęczonego i pogrzebanego, który powstał z martwych, Jest to najważniejsze pytanie i ostateczne zobowiązanie. Wszystko, co nastąpi potem to tylko prosta konsekwencja wiary w rzeczywistość paschy; w nasze przechodzenie z Jezusem ze śmierci do życia – powiedział hierarcha.

Kończąc homilię biskup podkreślił, że „zmartwychwstanie to ostateczne zwycięstwo miłości, bo miłość zwycięża wszystko”. – Miłości nie da się pokonać, bo Bóg jest Miłością! – zaznaczył.

Wraz z metropolitą katowickim uroczystą liturgię Wigilii Paschalnej, celebrowali biskupi katowiccy Adam Wodarczyk oraz Marek Szkudło. W katedrze byli też licznie zgromadzeni księża, siostry zakonne oraz wierni świeccy.

Pierwszy raz w historii archidiecezji katowickiej w Liturgii Wigilii Paschalnej uczestniczyła wspólnota neokatechumenalna z parafii św. Jadwigi w Chorzowie, która po wielu latach przygotowań odnowiła wraz z całym zgromadzeniem liturgicznym przyrzeczenia chrzcielne.